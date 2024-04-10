Генерали й адмірали США у відставці закликали Верховний суд не надавати імунітет Трампу

Про це повідомляє The Hill.

За словами вищих військових, заяви Трампа "поставлять під загрозу роль збройних сил в американському суспільстві, конституційний порядок США та національну безпеку", а також "глибоко негативні наслідки для військовослужбовців".

Серед тих, хто поставив підписи під спільною заявою - ексдиректор ЦРУ Майкл Хейден, адмірал у відставці Тад Аллен, колишні генерали Джордж Кейсі, Карлтон Фулфорд, Крейг Мак-Кінлі та інші.

Підписанти стверджують, що надання Трампу імунітету проти кримінальних звинувачень може відчинити двері для майбутнього втручання виконавчої влади у вибори в країні та може поставити під загрозу національну безпеку.

"Поняття такого імунітету, як загалом, так в окремому контексті потенційного заперечення результатів виборів, загрожує поставити під загрозу безпеку нашої нації та міжнародне лідерство. Особливо в такі часи, як зараз, коли в усьому світі зростають антидемократичні авторитарні режими, така загроза є небезпечною", - наголосили колишні високопоставлені офіцери.

Також вищі військові зазначили, що якщо суд погодиться з аргументами Трампа, це зруйнує стосунки між головнокомандувачем та військовими, тому що президенту не доведеться дотримуватися закону, тоді як військові все одно будуть.

"Ситуація може зрештою створити ймовірність того, що військовослужбовці виявляться в неможливому становищі, коли їм доведеться обирати між дотриманням свого головнокомандувача та підпорядкування законам, прийнятим Конгресом", йдеться у заяві.