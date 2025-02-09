Кім Чен Ин розкритикував співпрацю між США, Японією та Південною Кореєю і пообіцяв розвивати ядерні сили КНДР

Про це інформує Reuters.

За словами Кіма, військові навчання та розгортання стратегічних ядерних активів США, а також тісна співпраця з Японією і Південною Кореєю створюють серйозну загрозу безпеці в регіоні, призводячи до військового дисбалансу.

"КНДР не бажає непотрібної напруженості регіональної ситуації, але буде вживати послідовних контрзаходів для забезпечення регіонального військового балансу", - заявив він під час візиту до міністерства оборони в суботу, 9 лютого, з нагоди дня заснування своєї армії.

Кім Чен Ин наголосив на необхідності подальшого розвитку ядерних сил КНДР.

В окремій заяві, опублікованій Центральним телеграфним агентством КНДР, Північна Корея також розкритикувала партнерство Південної Кореї та США, зауваживши, що активні військові навчання можуть спричинити негативні наслідки для регіональної безпеки.

"Будь-хто може легко здогадатися, як ми сприймемо той факт, що вони проводять військові навчання, більш інтенсивні, ніж будь-коли раніше, в той час, коли дипломатичні графіки скасовуються через політичні потрясіння", - заявило ЦТАК КНДР.

Кім Чен Ин також висловив підтримку Росії в її війні з Україною, зазначивши, що Північна Корея продовжить допомагати російській армії.

"Армія і народ КНДР будуть незмінно підтримувати і заохочувати справедливу справу російської армії і народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки і територіальної цілісності відповідно до духу договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР і Росією", - заявив північнокорейський лідер.