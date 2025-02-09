Кім Чен Ин розкритикував співпрацю між США, Японією та Південною Кореєю і пообіцяв розвивати ядерні сили КНДР
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин розкритикував тристороннє військове співробітництво між США, Японією і Південною Кореєю, звинувативши їх у підвищенні напруженості в регіоні, і пообіцяв вжити контрзаходів, включаючи подальший розвиток ядерних сил
Про це інформує Reuters.
За словами Кіма, військові навчання та розгортання стратегічних ядерних активів США, а також тісна співпраця з Японією і Південною Кореєю створюють серйозну загрозу безпеці в регіоні, призводячи до військового дисбалансу.
"КНДР не бажає непотрібної напруженості регіональної ситуації, але буде вживати послідовних контрзаходів для забезпечення регіонального військового балансу", - заявив він під час візиту до міністерства оборони в суботу, 9 лютого, з нагоди дня заснування своєї армії.
Кім Чен Ин наголосив на необхідності подальшого розвитку ядерних сил КНДР.
В окремій заяві, опублікованій Центральним телеграфним агентством КНДР, Північна Корея також розкритикувала партнерство Південної Кореї та США, зауваживши, що активні військові навчання можуть спричинити негативні наслідки для регіональної безпеки.
"Будь-хто може легко здогадатися, як ми сприймемо той факт, що вони проводять військові навчання, більш інтенсивні, ніж будь-коли раніше, в той час, коли дипломатичні графіки скасовуються через політичні потрясіння", - заявило ЦТАК КНДР.
Кім Чен Ин також висловив підтримку Росії в її війні з Україною, зазначивши, що Північна Корея продовжить допомагати російській армії.
"Армія і народ КНДР будуть незмінно підтримувати і заохочувати справедливу справу російської армії і народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки і територіальної цілісності відповідно до духу договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР і Росією", - заявив північнокорейський лідер.
- Президент США Дональд Трамп 7 лютого заявив, що прагне відновити відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.81Продаж 43.51
- Актуальне
- Важливе