Колишня гендиректорка YouTube Сьюзан Войчицькі померла у віці 56 років 

Про це повідомили гендиректор Google Сундар Пічаї та чоловік Войчицькі Денніс Тропер.

"З глибоким сумом повідомляю про смерть Сюзан Войціцькі. Моя кохана дружина 26 років і мати наших п'ятьох дітей покинула нас сьогодні після 2 років життя з недрібноклітинним раком легенів", - написав Тропер.

Сундар Пічаї розповів, що попри "великі особисті труднощі" протягом останніх двох років Сьюзан присвятила себе тому, щоб зробити світ кращим завдяки благодійності, зокрема підтримці досліджень хвороби, яка зрештою забрала її життя.

"Навіть зараз, коли я пишу ці рядки, мені не віриться, що це правда. Сьюзан була однією з найактивніших і найяскравіших людей, яких я коли-небудь зустрічав", - додав гендиректор Google.

Довідка. Сьюзан Войчицькі була головною виконавчою директоркою (CEO) компанії YouTube з лютого 2014 року по 2023-й. Вона була однією з перших співробітників Google і загалом пропрацювала у компанії 25 років.