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Латвія вкладе 20 млн євро у створення власної "армії дронів"

27 травня, 2024 понедiлок
17:24
Світ Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс

Латвія запускає проєкт Drone Capability Initiative зі створення дронів для Національних збройних сил Латвії (NBS)

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Про це заявив міністр оборони Андріс Спрудс, передає Lsm.lv.

"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників", - сказав Спруд.

Латвія планує вкласти в поточному році 20 млн євро в надання дронів Україні та ще 20 млн євро - у забезпечення безпілотниками власних збройних сил.

Ці кошти включатимуть як створення інфраструктури, так і закупівлю безпілотників, зокрема у латвійських компаній, на суму не менше 10 млн євро.

Латвійський міністр зазначив, що наразі переговори про закупівлю безпілотників ведуть із 7 компаніями.

"Наші амбіції - до 1000 безпілотників, які також можуть бути направлені на підтримку України", - сказав Спруд.

На початку червня на полігоні Селія має запрацювати полігон для випробувань безпілотників.

Андріс Спрудс також розповів, що близько 20 команд подали заявки на участь у хакатоні ідей "Дрони для України", який пройде з 29 по 30 травня у Латвійському військовому музеї.

Крім того, до 21 червня в Латвії приймають заявки на гранти для розвитку інновацій у сфері безпілотників: між переможцями конкурсів розподілять 600 000 євро.

Також у Латвії на різних рівнях навчатимуть поводження з безпілотниками – у Службі національної оборони, Яунсардзе (молодіжна військово-патріотична організація - ред.), професійній школі полковника Оскара Калпака, а також у межах підготовки національної оборони.

"Ми зміцнюємо загальну екосистему і водночас нашу власну індустрію, здатну інноваційно створювати, розвивати та постачати ці технології як для наших збройних сил, так і для підтримки України", - сказав Спруд.

Командувач NBS Леонід Калніньш назвав створення армії безпілотників потужним проривом для досягнення тактичних цілей та зазначив, що безпілотники прийшли у військову сферу не 24 лютого 2022 року, а ще 20 років тому.

NBS почала впроваджувати та розвивати технології дронів у 2007 році. За словами Калніньша, безпілотники замінюють дуже дороге обладнання, пов'язане з важкою артилерією, ракетними системами та авіацією, яке багато країн не можуть собі дозволити. Також дрони допомагають у розвідці.

"Найголовніше, навіщо потрібні безпілотники: це питання національної оборони в довгостроковому періоді. Щоб ми не залежали від постачальників, а просували наші бойові можливості та місцеву промисловість", - сказав Калніньш.

За його словами найефективнішими є мікродрони та мінідрони, і вони безпосередньо виробляються в Латвії.

"Ми вже маємо досвід роботи з місцевою промисловістю Edge Autonomy, яка постачає дрони "Пінгвін", якими ми працюємо вже кілька років. Тут, у Латвії, були створені компанії, які виробляють мікродрони. "Пінгвін" має більші дрони, які здатні виробляти дрони класу FPV, а також розвідувальні дрони, а також кінетичні ударні дрони, які безпосередньо скидають кулі та гранати", - пояснив Калніньш.

Зараз випробування безпілотників проходять на полігоні Адажі, але після завершення будівництва полігону Селія у 2026 році він стане полігоном для безпілотників, де відбуватимуться найактивніші тренування та навчання з управління дронами.

Калніньш також повідомив, що першу чергу полігону Селія планують завершити наприкінці 2025 року. Тоді його можна буде активно використовувати, за винятком однієї ділянки - тимчасового місця проживання, завершення якої очікується в середині 2025 року.

Андріс Спруд заявив, що цьогоріч інтерес до навчання у резервістів великий: надійшло майже 500 заяв - у понад 3 рази більше, ніж минулого року. Тому навчання проходитимуть не лише влітку, а й взимку. Крім того, збільшено вік резервістів до 60 років. Торік граничний вік становив 50 років, але на початку 2024 року його підвищили до 55 років. Тепер він становитиме 60 років.

  • Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що коаліція дронів для України зібрала близько 500 млн євро.
Теги:
Новини
Латвія
Технології
безпілотник
Військові новини
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