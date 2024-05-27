Латвія вкладе 20 млн євро у створення власної "армії дронів"
Латвія запускає проєкт Drone Capability Initiative зі створення дронів для Національних збройних сил Латвії (NBS)
Про це заявив міністр оборони Андріс Спрудс, передає Lsm.lv.
"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників", - сказав Спруд.
Латвія планує вкласти в поточному році 20 млн євро в надання дронів Україні та ще 20 млн євро - у забезпечення безпілотниками власних збройних сил.
Ці кошти включатимуть як створення інфраструктури, так і закупівлю безпілотників, зокрема у латвійських компаній, на суму не менше 10 млн євро.
Латвійський міністр зазначив, що наразі переговори про закупівлю безпілотників ведуть із 7 компаніями.
"Наші амбіції - до 1000 безпілотників, які також можуть бути направлені на підтримку України", - сказав Спруд.
На початку червня на полігоні Селія має запрацювати полігон для випробувань безпілотників.
Андріс Спрудс також розповів, що близько 20 команд подали заявки на участь у хакатоні ідей "Дрони для України", який пройде з 29 по 30 травня у Латвійському військовому музеї.
Крім того, до 21 червня в Латвії приймають заявки на гранти для розвитку інновацій у сфері безпілотників: між переможцями конкурсів розподілять 600 000 євро.
Також у Латвії на різних рівнях навчатимуть поводження з безпілотниками – у Службі національної оборони, Яунсардзе (молодіжна військово-патріотична організація - ред.), професійній школі полковника Оскара Калпака, а також у межах підготовки національної оборони.
"Ми зміцнюємо загальну екосистему і водночас нашу власну індустрію, здатну інноваційно створювати, розвивати та постачати ці технології як для наших збройних сил, так і для підтримки України", - сказав Спруд.
Командувач NBS Леонід Калніньш назвав створення армії безпілотників потужним проривом для досягнення тактичних цілей та зазначив, що безпілотники прийшли у військову сферу не 24 лютого 2022 року, а ще 20 років тому.
NBS почала впроваджувати та розвивати технології дронів у 2007 році. За словами Калніньша, безпілотники замінюють дуже дороге обладнання, пов'язане з важкою артилерією, ракетними системами та авіацією, яке багато країн не можуть собі дозволити. Також дрони допомагають у розвідці.
"Найголовніше, навіщо потрібні безпілотники: це питання національної оборони в довгостроковому періоді. Щоб ми не залежали від постачальників, а просували наші бойові можливості та місцеву промисловість", - сказав Калніньш.
За його словами найефективнішими є мікродрони та мінідрони, і вони безпосередньо виробляються в Латвії.
"Ми вже маємо досвід роботи з місцевою промисловістю Edge Autonomy, яка постачає дрони "Пінгвін", якими ми працюємо вже кілька років. Тут, у Латвії, були створені компанії, які виробляють мікродрони. "Пінгвін" має більші дрони, які здатні виробляти дрони класу FPV, а також розвідувальні дрони, а також кінетичні ударні дрони, які безпосередньо скидають кулі та гранати", - пояснив Калніньш.
Зараз випробування безпілотників проходять на полігоні Адажі, але після завершення будівництва полігону Селія у 2026 році він стане полігоном для безпілотників, де відбуватимуться найактивніші тренування та навчання з управління дронами.
Калніньш також повідомив, що першу чергу полігону Селія планують завершити наприкінці 2025 року. Тоді його можна буде активно використовувати, за винятком однієї ділянки - тимчасового місця проживання, завершення якої очікується в середині 2025 року.
Андріс Спруд заявив, що цьогоріч інтерес до навчання у резервістів великий: надійшло майже 500 заяв - у понад 3 рази більше, ніж минулого року. Тому навчання проходитимуть не лише влітку, а й взимку. Крім того, збільшено вік резервістів до 60 років. Торік граничний вік становив 50 років, але на початку 2024 року його підвищили до 55 років. Тепер він становитиме 60 років.
- Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що коаліція дронів для України зібрала близько 500 млн євро.
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