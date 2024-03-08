"Ми не заспокоїмось, поки ця обіцянка не буде виконана всюди у світі": Макрон заявив, що хоче внести право на аборти до Хартії прав ЄС

Про це повідомляє Yahoo News.

Про це він заявив під час запечатування гарячим воском конституційної поправки щодо дозволу абортів у Франції. Церемонію провели до Міжнародного жіночого дня.

"Сьогодні Франція стала єдиною країною в світі, конституція якої прямо захищає право на аборт за будь-яких обставин", - сказав Макрон. Але "ми не заспокоїмося, поки ця обіцянка не буде виконана всюди у світі" також заявив французький лідер.

Те, що у Франції закріпили право на аборт у конституції, він також назвав "початком боротьби".

"Сьогодні це не кінець історії. Це початок боротьби", - сказав Макрон.

За його словами у Європі "більше нічого не висічено в камені, і все потрібно захищати".

"Ось чому я хочу, щоб ця гарантована свобода вдаватися до аборту була вписана в Хартію основоположних прав Європейського Союзу", - сказав він.