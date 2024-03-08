"Ми не заспокоїмось, поки ця обіцянка не буде виконана всюди у світі": Макрон заявив, що хоче внести право на аборти до Хартії прав ЄС
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче внести право на аборти до Хартії прав ЄС - документа, який закріплює головні політичні, соціальні та економічні права громадян Євросоюзу
Про це повідомляє Yahoo News.
Про це він заявив під час запечатування гарячим воском конституційної поправки щодо дозволу абортів у Франції. Церемонію провели до Міжнародного жіночого дня.
"Сьогодні Франція стала єдиною країною в світі, конституція якої прямо захищає право на аборт за будь-яких обставин", - сказав Макрон. Але "ми не заспокоїмося, поки ця обіцянка не буде виконана всюди у світі" також заявив французький лідер.
Те, що у Франції закріпили право на аборт у конституції, він також назвав "початком боротьби".
"Сьогодні це не кінець історії. Це початок боротьби", - сказав Макрон.
За його словами у Європі "більше нічого не висічено в камені, і все потрібно захищати".
"Ось чому я хочу, щоб ця гарантована свобода вдаватися до аборту була вписана в Хартію основоположних прав Європейського Союзу", - сказав він.
- У понеділок, 4 березня, Франція закріпила право на аборт у конституції. Вона стала першою країною у світі, де право жінок на переривання вагітності внесли до основного закону
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