Найбільша в Африці та третя у світі: у столиці Алжиру відкрили нову мечеть

Про це повідомляє DW.

Велика мечеть Алжиру розташована у столиці країни, її мінарет 265 метрів заввишки, також там розташована велика молитовна кімната. Алжирські державні ЗМІ повідомляють, що заклад може прийняти понад 120 000 вірян.

Чинний президент Алжиру Абдельмаджид Теббун вчора урочисто відкрив заклад. Алі Мохамед Салабі, генеральний секретар Всесвітнього союзу мусульманських улемів, сказав, що інавгурація закладу спрямує мусульман "до доброти та поміркованості".

Час відкриття мечеті припав напередодні посту Рамадан, коли мусульмани традиційно збираються разом помолитися.

Відкрита мечеть була дітищем покійного скинутого президента Алжиру Абдельазіза Бутефліки, якого усунули від влади учасники протестів у 2019 році.

Зазначається, що Бутефліка прагнув, щоб ця мечеть стала його спадщиною, подібно до мечеті Хасана II у Касабланці, Марокко.

Її відкриття було заплановано на лютий 2019 року, але протести, які зрештою змусили Бутефліку піти у відставку, зупинили ці плани.