"Не було потреби": у Румунії пояснили, чому не збили російській БПЛА, який порушив повітряний простір країни
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що військові підіймали у небо винищувачі F-16 для спостереження за російським безпілотником, який порушив повітряний простір країни
Про це повідомляє Agerpres.
Зазначається, що Румунія спостерігала за ситуацією у режимі реального часу за допомогою літаків F-16. Проте там прийняли рішення не збивати безпілотник, оскільки він не цілився у румунські обʼєкти.
"Якби безпілотник мав румунські цілі, звичайно, Румунія зробила б певні кроки", - заявив прем'єр.
Водночас Чолаку назвав інцидент провокацією і зазначив, що таким чином росіяни перевіряють можливості реагування сусідніх країн.
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