"Не було потреби": у Румунії пояснили, чому не збили російській БПЛА, який порушив повітряний простір країни

Про це повідомляє Agerpres.

Зазначається, що Румунія спостерігала за ситуацією у режимі реального часу за допомогою літаків F-16. Проте там прийняли рішення не збивати безпілотник, оскільки він не цілився у румунські обʼєкти.

"Якби безпілотник мав румунські цілі, звичайно, Румунія зробила б певні кроки", - заявив прем'єр.

Водночас Чолаку назвав інцидент провокацією і зазначив, що таким чином росіяни перевіряють можливості реагування сусідніх країн.