Пакистан випробував запуск балістичної ракети з військового корабля

Про це повідомляє міжвідомча служба зв'язків з громадськістю збройних сил Пакистану (ISPR).

Там зазначили, що ракетний комплекс із дальністю 350 км "здатний з високою точністю вражати наземні та морські цілі".

Також в ISPR додали, що система оснащена новітньою навігаційною системою з можливістю зміни напрямку та швидкості руху.

Випробування побачили головнокомандувач ВМС Пакистану адмірал Навід Ашраф, старші офіцери, науковці та інженери.