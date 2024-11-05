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Головна Світ Пакистан випробував запуск балістичної ракети з військового корабля

Пакистан випробував запуск балістичної ракети з військового корабля

Юлія Лаврук
5 листопада, 2024 вiвторок
10:01
Світ

Пакистан заявив про успішне проведення тестового запуску балістичної ракети власного виробництва з борту військового корабля

Зміст

Про це повідомляє міжвідомча служба зв'язків з громадськістю збройних сил Пакистану (ISPR).

Там зазначили, що ракетний комплекс із дальністю 350 км "здатний з високою точністю вражати наземні та морські цілі". 

Також в ISPR додали, що система оснащена новітньою навігаційною системою з можливістю зміни напрямку та швидкості руху.

Випробування побачили головнокомандувач ВМС Пакистану адмірал Навід Ашраф, старші офіцери, науковці та інженери.

  • У серпні Пакистан провів "успішний" випробувальний запуск балістичної ракети класу "земля-земля" Shaheen-II.
Теги:
Відео
Новини
зброя
Пакистан
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