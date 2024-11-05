Пакистан випробував запуск балістичної ракети з військового корабля
Пакистан заявив про успішне проведення тестового запуску балістичної ракети власного виробництва з борту військового корабля
Про це повідомляє міжвідомча служба зв'язків з громадськістю збройних сил Пакистану (ISPR).
Там зазначили, що ракетний комплекс із дальністю 350 км "здатний з високою точністю вражати наземні та морські цілі".
Також в ISPR додали, що система оснащена новітньою навігаційною системою з можливістю зміни напрямку та швидкості руху.
Випробування побачили головнокомандувач ВМС Пакистану адмірал Навід Ашраф, старші офіцери, науковці та інженери.
- У серпні Пакистан провів "успішний" випробувальний запуск балістичної ракети класу "земля-земля" Shaheen-II.
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