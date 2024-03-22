Палата представників США за кілька годин до шатдауну схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на $1,2 трлн
У п'ятницю, 22 березня, Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування уряду на суму 1,2 трлн доларів, направивши його на розгляд до Сенату за кілька годин до кінцевого терміну
Про це повідомляє The Hill.
У виданні зазначили, що пакет, який включає шість законопроєктів про фінансування, був схвалений Палатою представників США з 286 голосами "за" та 134 "проти".
Спікер Майк Джонсон вніс законопроєкт на розгляд за спрощеною процедурою, яка вимагає підтримки двох третин голосів для його схвалення.
Сенат, як очікується, розгляне пакет законопроєктів до опівночі, щоб законодавці змогли уникнути перерви у фінансуванні та розпочати двотижневі великодні канікули.
Президент США Джо Байден заявив, що підпише законопроєкт.
Голосування в Палаті представників США завершило процес затвердження бюджету на 2024 фінансовий рік у нижній палаті, який затягнувся на місяці з чотирма короткостроковими продовженнями, розпалив запеклі баталії між жорсткими консерваторами та керівництвом Республіканської партії.
Голосування також є своєрідною перемогою спікера Майка Джонсона, який запобіг закриттю уряду, ухвалив пакет законів, попри жорстку критику консерваторів, і уникнув необхідності ухвалювати масивний комплексний законопроєкт про видатки на кінець року.
- 22 березня конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від Республіканської партії подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників США.
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