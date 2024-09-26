Плани Туреччини щодо вступу до БРІКС не означають відмову від НАТО, - Ердоган

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, передає Hurriyet.

За його словами, у Туреччині не вважають, що НАТО та БРІКС є альтернативами одне одному.

Ердоган наголосив, що його країна "не може відкласти в сторону" звʼязки з континентальною Європою, США, а також з Росією, Центральною Азією, Балтійським регіоном чи Далеким Сходом.

"У результаті географія, в якій ми перебуваємо, і наша тисячолітня історія спонукають нас створювати таку різноманітну партнерську архітектуру. Ми не можемо розірвати наш зв'язок з турецьким світом та ісламським світом, тому що ми країна НАТО. БРІКС та АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії) - це структури, які надають нам можливості, особливо для покращення нашого економічного співробітництва", - сказав президент Туреччини.

Водночас він наголосив: "Участь у цих структурах (БРІКС та АСЕАН, - ред.) не означає відмову від НАТО".

Ердоган також підкреслив, що НАТО й БРІКС не є альтернативою одне одному.

"Хоча в сучасному світі існує певна міжнародна напруженість, епоха холодної війни вже далеко від нас. Коли ви дивитеся на тих, хто каже нам "не вступати до БРІКС або будь-якої іншої структури" - це ті самі люди, які змушували нас роками чекати біля дверей Європейського Союзу. Дивлячись на них, ми ніколи не зможемо визначити своє майбутнє", - сказав він.

2 вересня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Туреччина офіційно подала заявку на вступ до міждержавного об'єднання під назвою БРІКС.