Плани Туреччини щодо вступу до БРІКС не означають відмову від НАТО, - Ердоган
Намір Туреччини приєднатися до міждержавного обʼєднання БРІКС, засновницею якого є зокрема РФ, "не означає відмову від НАТО"
Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, передає Hurriyet.
За його словами, у Туреччині не вважають, що НАТО та БРІКС є альтернативами одне одному.
Ердоган наголосив, що його країна "не може відкласти в сторону" звʼязки з континентальною Європою, США, а також з Росією, Центральною Азією, Балтійським регіоном чи Далеким Сходом.
"У результаті географія, в якій ми перебуваємо, і наша тисячолітня історія спонукають нас створювати таку різноманітну партнерську архітектуру. Ми не можемо розірвати наш зв'язок з турецьким світом та ісламським світом, тому що ми країна НАТО. БРІКС та АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії) - це структури, які надають нам можливості, особливо для покращення нашого економічного співробітництва", - сказав президент Туреччини.
Водночас він наголосив: "Участь у цих структурах (БРІКС та АСЕАН, - ред.) не означає відмову від НАТО".
Ердоган також підкреслив, що НАТО й БРІКС не є альтернативою одне одному.
"Хоча в сучасному світі існує певна міжнародна напруженість, епоха холодної війни вже далеко від нас. Коли ви дивитеся на тих, хто каже нам "не вступати до БРІКС або будь-якої іншої структури" - це ті самі люди, які змушували нас роками чекати біля дверей Європейського Союзу. Дивлячись на них, ми ніколи не зможемо визначити своє майбутнє", - сказав він.
- 2 вересня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Туреччина офіційно подала заявку на вступ до міждержавного об'єднання під назвою БРІКС.
Що відомо про БРІКС
Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.
Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
Зазначимо, Південна Африка, найменший член з погляду економічного впливу та чисельності населення, була першою країною, що виграла від розширення блоку у 2010 році, коли угруповання стало відомим як БРІКС.
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