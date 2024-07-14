Поблизу німецького Альбштадту чоловік застрелив себе та трьох членів родини
Вдень у неділю, 14 липня 2024 року, на території німецької федеральної землі Баден-Вюртемберг сталася стрілянина
За попередньою інформацією від місцевих медіа та поліції, після сімейної сварки чоловік-мисливець розстріляв свою родину, а потім вбив себе, передає Focus.de.
Як зазначається, трагедія мала місце на захід від Альбштадту, а саме між селищем Лаутлінген та аквапарком "Бадкап".
Загалом загинуло четверо осіб - стрілець та троє його близьких.
При цьому відвідувачам "Бадкапу", за даними поліції, нема за що хвилюватися, пише Südwest Presse.
Наразі поліцейськими проводяться першочергові слідчі дії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.72 Купівля 40.72Продаж 41.24
- EUR Купівля 44.2Продаж 44.95
- Актуальне
- Важливе