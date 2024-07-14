Поблизу німецького Альбштадту чоловік застрелив себе та трьох членів родини

За попередньою інформацією від місцевих медіа та поліції, після сімейної сварки чоловік-мисливець розстріляв свою родину, а потім вбив себе, передає Focus.de.

Як зазначається, трагедія мала місце на захід від Альбштадту, а саме між селищем Лаутлінген та аквапарком "Бадкап".

Загалом загинуло четверо осіб - стрілець та троє його близьких.

При цьому відвідувачам "Бадкапу", за даними поліції, нема за що хвилюватися, пише Südwest Presse.

Наразі поліцейськими проводяться першочергові слідчі дії.