"Попереду небезпечні часи": після замаху на Трампа Маск заявив, що за останні 8 місяців його двічі намагалися вбити

Про це він написав у мережі X (Twitter).

Власник соцмережі Х заявив, що це були окремі випадки, фігурантів заарештували неподалік від штаб-квартири Tesla.

"Попереду небезпечні часи. Двоє людей (окремі випадки) вже намагалися вбити мене за останні 8 місяців. Їх заарештували зі зброєю приблизно за 20 хвилин їзди від штаб-квартири Tesla в Техaci", - написав Трамп.

Також раніше у соцмережі Маск опублікував допис на підтримку Трампа після замаху та побажав йому швидкого одужання.

"Я повністю підтримую президента Трампа і сподіваюся на його швидке одужання", - написав мільярдер.