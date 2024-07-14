"Попереду небезпечні часи": після замаху на Трампа Маск заявив, що за останні 8 місяців його двічі намагалися вбити
Американський мільярдер Ілон Маск після того, як 13 липня стався замах на експрезидента США Дональда Трампа, заявив, що за останні 8 місяців його двічі намагалися вбити
Про це він написав у мережі X (Twitter).
Власник соцмережі Х заявив, що це були окремі випадки, фігурантів заарештували неподалік від штаб-квартири Tesla.
"Попереду небезпечні часи. Двоє людей (окремі випадки) вже намагалися вбити мене за останні 8 місяців. Їх заарештували зі зброєю приблизно за 20 хвилин їзди від штаб-квартири Tesla в Техaci", - написав Трамп.
Також раніше у соцмережі Маск опублікував допис на підтримку Трампа після замаху та побажав йому швидкого одужання.
"Я повністю підтримую президента Трампа і сподіваюся на його швидке одужання", - написав мільярдер.
- У суботу, 13 липня, у штаті Пенсільванія, під час мітингу на ймовірного кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі
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