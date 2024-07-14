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"Попереду небезпечні часи": після замаху на Трампа Маск заявив, що за останні 8 місяців його двічі намагалися вбити

14 липня, 2024 неділя
16:58
Світ Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск після того, як 13 липня стався замах на експрезидента США Дональда Трампа, заявив, що за останні 8 місяців його двічі намагалися вбити

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Про це він написав у мережі X (Twitter).

Власник соцмережі Х заявив, що це були окремі випадки, фігурантів заарештували неподалік від штаб-квартири Tesla.

"Попереду небезпечні часи. Двоє людей (окремі випадки) вже намагалися вбити мене за останні 8 місяців. Їх заарештували зі зброєю приблизно за 20 хвилин їзди від штаб-квартири Tesla в Техaci", - написав Трамп.

Також раніше у соцмережі Маск опублікував допис на підтримку Трампа після замаху та побажав йому швидкого одужання.

"Я повністю підтримую президента Трампа і сподіваюся на його швидке одужання", - написав мільярдер.

  • У суботу, 13 липня, у штаті Пенсільванія, під час мітингу на ймовірного кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі
Теги:
Дональд Трамп
Ілон Маск
США
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