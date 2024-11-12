"Потенційна загроза нацбезпеці": у Швеції збудували російську церкву поблизу стратегічних об'єктів, - Politico

Про це пише Politico з посиланням на дослідника Росії у Шведському університеті оборони Маркуса Гьоранссона.

"Церква є потенційним плацдармом, який можна використовувати для збору інформації, спрямованої як на аеропорт Вестерос, так і на промислові компанії, залучені в енергетичному секторі. Коли шведські сили оборони проводять навчання в аеропорту або поблизу нього, як це було в червні, за ними може спостерігати церква", - вважає Гьоранссон.

Головні ворота церкви розташовані за декілька сотень метрів від аеропорту Вестерос. Аеропорт є стратегічно важливим, оскільки він був визначений як резервний і доступний для цілодобового використання у випадку військової чи цивільної кризової ситуації.

За хвилину їзди від аеропорту є водоочисна станція, яка обслуговує 130 тисяч населення Вестероса та прилеглих районів. Ближче до самого міста розміщені виробничі потужності енергетичних компаній ABB і Westinghouse.

Зазначається, що по периметру церкви РПЦ розміщені камери відеоспостереження. Вона була збудована тут у 2017 році.

Наприкінці травня шведський державний орган, який надає фінансову підтримку релігійним групам (SST), припинив фінансування російської церкви після консультацій з поліцією безпеки (Säpo).

Речник Säpo заявив, що його відомство дійшло висновку: представники російського храму мали контакти з людьми, які працюють на російську розвідку в Швеції.

"Російська держава використовує Російську православну церкву у Швеції як платформу для проведення розвідувальної діяльності", - зазначив представник поліції безпеки.



Своєю чергою РПЦ відреагувало на матеріал Politico. У коментарі прокремлівському інформагентству "РИА Новости" заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Лищенюк назвав "абсурдом і наклепом" звинувачення в можливості шпигувати з церкви у Швеції.