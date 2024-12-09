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Огляд

Чи стане втрата Сирії крахом планів Кремля, та що вирішили Зеленський і Трамп у Парижі. Акценти світових ЗМІ 9 грудня

Юрій Мартинович
9 грудня, 2024 понедiлок
11:10
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – якими є підсумки першої особистості зустрічі Зеленського та Трампа після його перемоги на виборах, а також, що втрачає Кремль з падінням режиму Асада в Сирії

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 9 грудня.

Зустріч Зеленського та Трампа, яка відкрила число загиблих солдат 

У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським

У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським, Фото: Volodymyr Zelenskyy

 

На вихідних увага багатьох західних ЗМІ була прикута не лише до подій в Сирії, але й до Парижа, де після 5 років реставрації відкрили Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі). Подія зібрала десятки іноземних лідерів, в тому числі й новообраного президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. За посередництва президента Франції Емманюеля Макрона, між лідером США та України відбулася зустріч.

Як відзначили у The New York Times, Зеленський використав урочисте відкриття Собору Паризької Богоматері для лобіювання Трампа та інших світових лідерів, які відвідали церемонію. Це була перша особиста зустріч між ними після того, як Трамп переміг на президентських виборах у США.

"Офіційні особи в Києві стурбовані тим, що нечітка обіцянка Трампа припинити війну за 24 години може призвести до того, що Росія утримає захоплену нею територію та проігнорує вимогу України приєднатися до НАТО як гарантію безпеки для запобігання подальших нападів", - пишуть у виданні. 

У The Guardian написали, що Дональд Трамп закликав до негайного припинення вогню в Україні через день після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, заявивши, що Київ "хотів би укласти угоду" про припинення війни з Росією.

Зеленський написав у неділю, що у нього була "гарна зустріч" із Трампом у Парижі. Однак новинний сайт Axios повідомляв, що президент Франції Макрон переконав Трампа зустрітися з ним та із Зеленським, адже новообраний президент США спочатку не хотів зустрічатися з українським лідером. 

"Як на практиці виглядатиме політика Трампа щодо України, залишається загадкою. Обраний Трампом спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог раніше говорив про тиск на Київ і Москву, щоб вони розпочали переговори, і про збільшення військової допомоги Україні, якщо Володимир Путін відмовиться від участі. Хоча інші члени команди Трампа дотримуються відкрито проросійських поглядів", - відзначають у The Guardian.

У виданні додають, що Україна стає все більш виснаженою після майже трьох років повномасштабної війни, і "кількість людей, які кажуть, що вони б розглянули територіальні поступки, щоб зупинити конфлікт, зростає".

У BBC написали про відповідь Зеленського на допис Трампа про загиблих українських військових. За словами президента України, кількість загиблих на війні в Україні досягла 43 тисяч осіб. Він також заявив, що 198 000 російських солдатів було вбито і ще 550 000 поранено.

"Нова цифра свідчить про значне зростання смертності українців з початку року. Востаннє Зеленський повідомляв про втрати в Україні в лютому, коли він назвав 31 тисячу загиблих. Вважається, що український президент був змушений зробити це зізнання після того, як новообраний президент США Дональд Трамп написав у соціальних мережах, що Україна "безглуздо втратила" 400 000 солдатів, а близько 600 000 росіян були вбиті або поранені. Звідки взялися ці цифри, Трамп не уточнив. Новий президент, який давно давав зрозуміти, що хоче покласти край війні, сказав, що надто багато життів було "даремно витрачено", - пишуть британські журналісти. 

У BBC додають, що оцінки Зеленського щодо російських втрат подібні до тих, які надали високопосадовці Заходу, які оцінюють, що Росія зазнала близько 800 000 втрат, як убитих, так і поранених. Міністерство оборони Великобританії стверджує, що лише в листопаді Росія зазнала 45 680 втрат – це більше, ніж протягом будь-якого місяця з початку її повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Зазначається, що 28 листопада Росія втратила понад 2000 вояків за один день, що сталося вперше.

У The Washington Post зауважили, що підрахунок Зеленського є набагато нижчим за оцінки західних спецслужб, до того ж він не сказав, скільки військових зникло безвісти.

Втрата Сирії – одна з найбільших геополітичних невдач Путіна

Москва_Кремль

У The New York Times написали про те, що після падіння влади президента Сирії Башара Асада, диктатор РФ Володимир Путін "зазнав однієї з найбільших геополітичних невдач за чверть століття перебування при владі". 

У статті розповідають, як у 2017 році в Сирії президента Володимира Путіна зустрічали шеренги російських військ у пустельному хакі. Заявляючи, що Москва виконала свою місію в громадянській війні в Сирії, Путін пообіцяв, що Росія залишиться там.

"Якщо терористи знову піднімуть голову, — сказав він на російській авіабазі, — ми завдамо безпрецедентних ударів, яких вони не бачили".

Але протягом останніх двох тижнів, коли повстанці, яких Росія називала терористами, прокотилися по Сирії з метою повалити одного з найближчих союзників Росії, президента Башара Асада, цих "безпрецедентних" ударів не було видно, відзначають журналісти. 

На думку аналітиків, Путін прийняв цей удар значною мірою через те, що його армія загрузла в Україні.

"Наша участь там коштувала Сирії", — сказав московський аналітик, що зосереджується на Близькому Сході, Антон Мардасов. 

Як зауважують у The New York Times, Росія перетворилася з "творця царів на спостерігача". Її міністерство закордонних справ виступило із заявою про "надзвичайну стурбованість" "драматичними подіями" та оголосило, що Асад залишив країну. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським інформаційним агентствам, що йому нічого додати. Сам Путін останніми тижнями нічого не говорив про Сирію.

"Ступінь наслідків усунення Асада для Москви ще належить визначити. Ключове питання, кажуть аналітики, полягає в тому, чи вдасться Росії укласти угоду з новим урядом Сирії про збереження її військово-морської бази в Тартусі та авіабази Хмеймім", - пишуть американські журналісти. 

Та багато аналітиків не впевнені, чи зможе Росія укласти таку угоду, враховуючи, що РФ використовувала ці бази для переважних авіаударів по сирійській опозиції після того, як Кремль втрутився в громадянську війну в Сирії у 2015 році. 

"Втрата сирійських баз завадить деяким амбіціям Путіна відновити Росію як світову державу, оскільки вони мають вирішальне значення для спроможності Кремля напружувати свої м’язи навіть у Західній Африці", - констатують у виданні.

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Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
ЗСУ загиблі
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