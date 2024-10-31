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Огляд

КНДР просить у РФ ядерні технології за свої війська, а в Херсоні росіяни влаштували "людське сафарі". Акценти світових ЗМІ 31 жовтня

Юрій Мартинович
31 жовтня, 2024 четвер
11:15
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – масові воєнні злочини, які робить Росія полюючи на цивільних українців за допомогою дроні, а також про те, що хоче отримати від Путіна Кім Чен Ин за своїх солдатів

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 31 жовтня.

У Херсоні росіяни за допомогою дронів систематично полюють на цивільних

Обстріл Херсона 7 жовтня

У The Washington Post написали статтю про те, як російські безпілотники полюють на мирних жителів на півдні України. "Оскільки російські війська стоять за річкою Дніпро, Херсон перетворився на місце полювання дронами, які, здається, зосереджені в основному на цивільних", - пишуть у виданні.

Журналісти відзначають, що російські війська посилили невибіркові атаки безпілотників проти мирних жителів південноукраїнського міста Херсон, убивши та покалічивши десятки людей під час того, що місцеві жителі описали як "людське сафарі". У Херсоні ситуація є досить унікальною порівняно з рештою України, де російські війська повинні використовувати зброю великої дальності, щоб досягти до мирних жителів.

За словами офіційних осіб, гуманітарні операції та міські служби, такі як пожежні машини та автобуси знаходяться під особливою загрозою, хоча також постраждали й діти на велосипедах і літні люди, які були на ринках.

Херсон був першим великим українським містом, захопленим Росією після повномасштабного вторгнення у 2022 році, витримавши дев’ять місяців окупації, перш ніж його звільнили. Але навіть після того росіяни перемістили свої сили на невелику відстань через річку Дніпро, підтримуючи агресію регулярним вогнем, який місцеві жителі назвали своєрідним покаранням.

Але останні кілька місяців були найгіршими. За даними Херсонської військової адміністрації, з липня по жовтень від безпілотників і мін загинули 133 людини, 1350 отримали поранення. З дронів також скидають "міни-пелюстки". 

У Міноборони РФ не відповіли американським журналістам на запитання про політику націлювання безпілотників у Херсоні.

"Єдиним порятунком для міста стали зливи, що пронеслися над Чорним морем, і зупинили роботу безпілотників. Але в ясні та сонячні дні відчай витає в повітрі, і місцеві жителі обговорюють важкі рішення щодо того, залишитися чи поїхати", - констатують у The Washington Post.

Про цю ж проблему написали у BBC, відзначивши, що дані й свідчення місцевих говорять про цілеспрямоване полювання російськими дронами саме на цивільних. 

"Якщо виявиться, що Росія навмисно завдає ударів по мирним жителям, це буде воєнним злочином. Російські військові не відповіли на запитання ВВС щодо звинувачень", - пишуть британські журналісти.

Військова адміністрація Херсона повідомила BBC, що Росія змінила тип безпілотників, які вона використовує, і електронні системи міста більше не можуть перехоплювати більшість із них.

"Ти відчуваєш, що за тобою постійно полюють, наче хтось постійно дивиться на тебе і може будь-якої миті скинути вибухівку. Це найгірше", – каже Христина Синя, яка працює в центрі допомоги всього за 1 км від річки Дніпро. 

У The New York Times написали статтю про жорстокі російські репресії на окупованих територіях. За словами колишніх ув'язнених і правозахисних груп, Москва використовує різні тактики, включаючи тортури та примусове отримання російського громадянства, щоб спробувати стерти українську ідентичність, пишуть у виданні. 

"Дослідження, проведене групою репортерів, яке включає десятки інтерв’ю з колишніми затриманими, правозахисними організаціями та українськими чиновниками з Генеральної прокуратури, розвідувальної служби та омбудсменів, розкриває дуже інституціоналізовану, бюрократичну та часто жорстоку систему репресій, якою керує Москва. Кінцевою метою зусиль є знищення української ідентичності за допомогою таких тактик, як пропаганда, перевиховання, тортури, примусове отримання російського громадянства та відправка дітей в Росію", - говорять у The New York Times.

За своїх солдатів Кім Чен Ин проситиме у Росії передові розробки, які пов’язані з ядерною зброєю

Путін і Кім Чен Ин

Путін і Кім Чен Ин, Фото: gettyimage

 

Тим часом Північна Корея, "дуже ймовірно, попросить" Москву про передові технології, пов’язані з ядерною зброєю, в обмін на розгортання військ для допомоги Росії у війні проти України, заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен у Пентагоні, пише CNN

"Північна Корея, ймовірно, вимагатиме від Росії передачі технологій, пов’язаних із тактичною ядерною зброєю, розробкою північнокорейських міжконтинентальних балістичних ракет, розвідувальних супутників і атомних підводних човнів, сказав Кім Йон Хен, спілкуючись разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном", - відзначають американські журналісти.

У вересні Білий дім заявив, що ця домовленість буде відображати угоду Росії з Іраном, згідно з якою Москва ділиться з Тегераном технологіями з ядерних питань в обмін на зброю та військову підтримку війни в Україні.

Міністр оборони Південної Кореї також сказав, що, зрештою, він не вірить, що розгортання військ Північною Кореєю для допомоги Росії збільшить "ймовірність початку війни на Корейському півострові", але що це може призвести до "ескалації загроз безпеці на Корейському півострові".

"Південна Корея висловлювала тривогу щодо розгортання військ Північної Кореї в Росії протягом кількох тижнів і повідомила союзників по НАТО розвідувальні дані про пересування військ у понеділок. Джерело, знайоме з цією справою, повідомило, що Південна Корея різко збільшила обмін розвідданими з Альянсом за останні тижні, оскільки їхнє занепокоєння зросло щодо рухів Північної Кореї", - кажуть у CNN.

У The Guardian написали, що керівники оборони США та Південної Кореї закликали Північну Корею вивести свої війська з Росії, оскільки, як прямо попередив представник США в ООН Роберт Вуд – сили Пхеньяна, які ввійдуть в Україну, "неодмінно повернуться в мішках для трупів".

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Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Росія
КНДР
Херсон
тортури
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
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