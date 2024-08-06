Невизначеність щодо спортивного майбутнього в Україні та розірвання дипломатичних відносин з Малі. Акценти світових ЗМІ 6 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 6 серпня.

Україну чекає довгий важкий шлях до відновлення своїх спортивних програм

Паризькі ігри стали довгоочікуваним перепочинком для України, де зараз існує глибока невизначеність щодо спортивного майбутнього, зазначають у The New York Times.

Коли Ігри в Парижі завершаться в неділю, українським чиновникам доведеться намагатися відновити та підтримувати зруйновану спортивну систему країни, оскільки вони сподіваються взяти участь у зимових та літніх Олімпійських іграх, а також інших міжнародних змаганнях протягом наступного десятиліття.

За даними Міністерства спорту та Олімпійського комітету України, у боях загинули близько 500 чинних і колишніх спортсменів і тренерів високого рівня. Щонайменше 518 стадіонів і тренувальних центрів були пошкоджені або зруйновані. Десятки тисяч молодих спортсменів різного рівня були переміщені внутрішньо та за межами України.

Спортшкола в Дніпрі виховала 49 олімпійців, серед яких Ярослава Магучіх, яка в неділю перемогла на олімпійських змаганнях серед жінок у стрибках у висоту, та Оксана Баюл - олімпійська чемпіонка 1994 року з фігурного катання. Але велика кількість кращих спортсменів переїхала до інших країн після початку війни, тому школа була змушена знизити свої вступні стандарти.

Сирени у Дніпрі лунають настільки часто, що студенти, які постійно живуть у спортивному коледжі, щоночі сплять у розгалуженому притулку, шукаючи безперервного відпочинку. Вони проводять там стільки часу, що укриття модернізували за допомогою покращеної вентиляції, інтернету, телебачення та шкільних парт.

"Червневі відвідини стадіонів і тренувальних центрів у містах за межами Києва показали, що в Україні більше не існує нічого схожого на нормальну спортивну культуру", - пишуть у виданні.

Наприклад, на стадіоні Чемпіонів в Ірпіні, зеленому передмісті, який служив останньою лінією оборони Києва на початку боїв, 12 воронок, очевидно від мінометного вогню, досі чорніють на штучному газоні.

На стадіоні "Ювілейний" у Бучі - місті, яке стало синонімом російських звірств, футбольне поле з трав’яним покриттям було замінено, але велике табло залишилося порізаним, а також багато сидінь і стіни стадіону.

Елітних тренерів не вистачає навіть у деяких видах спорту олімпійського рівня. Так найкращому в Україні тренеру жінок-штовхальників ядра Юрію Ревенку 80 років. Він розповів, що йому знадобилося 18 операцій і медикаментозного лікування, щоб поліпшити зір і слух після того, як він більше місяця просидів у підвалах Маріуполя.

Молодшого сина Юрія убили у 2022 році, коли той намагався втекти від російського нападу. Ровенко каже, що залишився на роботі з простої причини: "Тому, що це тримає його живим".

Малі оголосила про розрив дипломатичних відносин з Україною, звинувативши Київ у причетності до нападів на малійських солдатів

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Оголошення було зроблено ввечері в неділю після того, як речник української військової розвідки ГУР Андрій Юсов прокоментував на українському урядовому телебаченні запеклі бої на півночі Малі між повстанцями-туарегами та малійськими та російськими воєнізованими формуваннями, пише The Washington Post.

МЗС України засудило рішення Малі розірвати відносини, назвавши його "недалекоглядним і поспішним", і заявило, що "рішуче відкидає" звинувачення Малі в підтримці міжнародного тероризму.

Малі "вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною, не провівши ретельного вивчення фактів і обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів причетності України до зазначеної події", - йдеться в заяві міністерства в понеділок.

У Малі військові лідери, які захопили владу в результаті державного перевороту у 2020 році, відмовилися від допомоги з традиційних джерел, попросивши французьких військових залишити країну та закривши місію ООН. Лідери Малі натомість звернулися до Росії, оголосивши, що російські інструктори прибудуть до країни у 2021 році. Уряд Малі завжди заявляв, що він має державні відносини з Росією, але широко відомо, що група найманців Вагнера була воюючи разом з малійськими військами.

Уряд Малі також закликав офіційно попередити регіональні та міжнародні органи влади країн, які підтримують Україну, щоб "вказати, що ця країна відкрито та публічно демонструє свою підтримку тероризму".

Україна своєю чергою заявила, що Малі проігнорувала, що підконтрольні Кремлю військові групи, включно з ПВК "Вагнера", використовують терористичні методи та безпосередньо причетні до численних військових злочинів, вбивств мирних жителів і жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в африканських країнах.