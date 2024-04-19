Путін розпочне війну проти НАТО, якщо Україна програє, тим часом Росія нарощує виробництво зброї. Акценти світових ЗМІ 19 квітня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 19 квітня.

Путін розпочне війну проти НАТО, якщо Україна програє

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс переконаний, що американські війська не матимуть іншого вибору, окрім як боротися з російськими окупантами в Європі, якщо Володимир Путін переможе Україну, пише Politico.

Таке попередження Пенса під час заходу в бельгійській столиці стало частиною його заклику до Конгресу, аби той схвалив додаткове фінансування військової допомоги Україні, яке затримується вже кілька місяців.

"Я не маю жодних сумнівів, що настане час, коли він перетне кордон [з Європою], і нашим чоловікам та жінкам у військовій формі доведеться воювати, – прогнозує Пенс розвиток ситуації у тому випадку, якщо Путін переможе Україну. – Не пройде багато часу, як він перетне кордон, і нашим чоловікам доведеться воювати відповідно до статті 5 договору НАТО, згідно з якою напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх".

Він також вважає, що незабаром світ побачить бойові дії в Тайванській протоці або в районі Південно-Китайського моря.

Поряд із цими заявами Майк Пенс підтримав жорстку риторику Дональда Трампа щодо неспроможності європейських союзників виконати цільовий показник НАТО, тобто витрачати 2% ВВП на оборону.

"Наші союзники у НАТО сьогодні перебувають у кращому становищі для [підтримки] України за останні два роки завдяки збільшенню витрат на оборону, ніж це було б в іншому випадку", – додав ексвіцепрезидент США.

Фото: телеграм-канал Лаченкова

Росія нарощує виробництво зброї

Росія нарощує виробництво зброї, використовуючи масовість, щоб переважати Україну, акцентує The Washington Post.

Аналітики говорять про те, що Росія наростила військове виробництво, поповнивши запаси стандартного озброєння і боєприпасів, і, ймовірно, зможе підтримувати свій наступ в Україні щонайменше упродовж наступних двох років. Це твереза оцінка для Києва, який відчуває нестачу зброї і солдатів, та втрачає позиції на полі бою.

Тим часом Кремль намагається розширити можливості і розробити сучасне озброєння, яке могло б поліпшити бойові дії його армії, він використовує свою перевагу в кількості солдатів, а також здатність озброювати їх старою, але надійною зброєю і готовність зазнавати великих втрат.

Експерти зазначають, що переналаштувавши свою економіку на воєнний лад, змусивши існуючі підприємства працювати на повну потужність для виробництва або відновлення старого обладнання, а також закуповуючи деталі в Ірані, Китаї та Північній Кореї, Росія напрочуд швидко відновила свої попередні втрати в Україні.

"Росія не виробляє більше своєї сучасної бойової техніки, – цитує WP російського економіста Миколу Кульбаку. – Але вона виробляє набагато більше простого робочого обладнання, гвинтівок, снарядів, масової зброї для масових солдатів".

І поки західна військова допомога Києву упродовж останніх місяців сповільнилася, зокрема з боку США, російські війська перехопили ініціативу в Україні там, де вони тепер можуть стріляти з артилерії і розгортати безпілотники з набагато більшою швидкістю, ніж українці.

Росія переозброїла свої війська, модернізувавши наявну техніку, значна частина якої походить з радянських часів. Запасні частини з Китаю, Північної Кореї та Ірану мають невідповідну якість, кажуть експерти, але їхня закупівля продемонструвала здатність Москви обходити санкції.

Американські офіційні особи спочатку вважали, що війна в Україні серйозно ослабила російську армію. Але головнокомандувач Збройними силами США в Європі, генерал Крістофер Каволі цього місяця засвідчив у Конгресі, що зараз у Росії більше солдатів, ніж на початку вторгнення, і що її збройні сили "продемонстрували прискорену здатність вчитися і адаптуватися до викликів на полі бою як у тактичному, так і в технологічному плані".

Наприкінці минулого року, нагадує WP, Путін схвалив рекордне збільшення військових витрат на 2024 рік, плануючи витратити близько 115 мільярдів доларів, що становить майже третину всього річного бюджету країни і вдвічі перевищує суму, виділену на армію у 2021 році, за рік до вторгнення в Україну. В останні місяці російські високопосадовці, включно з міністром оборони Сергієм Шойгу, заявляли про рекордні показники. Йшлося про те, що військово-промисловий комплекс збільшив виробництво бронетехніки в чотири рази, постачання танків – у п'ять разів, а виробництво безпілотників і артилерійських снарядів – майже в 17 разів.

Ці цифри, наголошує видання, включно з твердженням, що у 2023 році було вироблено 1 500 танків, неможливо перевірити, оскільки уряд не розкриває статистику військового виробництва та витрат на війну, а також тому, що військові часто використовують вигадливий облік, об'єднуючи нову та відновлену техніку, щоб показати позитивні результати.

"У мене таке враження, що цифри Шойгу і цифра 1500 танків, поставлених до 2023 року, технічно правильні, але вони також включають відремонтовані, – пояснює аналітик з питань сухопутних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), лондонського аналітичного центру Майкл Г'єрстад. – Існує також певний відсоток танків, які розбирають на запчастини, а їхні частини використовують для виробництва інших танків, що також може бути включено до статистики".

Експерти зазначають, що постачання наявної техніки є обмеженим і що ключовим викликом для Росії є розвиток потенціалу для створення нових бойових машин, коли у неї закінчаться старі моделі для модернізації. Останній новий корпус для танка Т-80 був побудований десятки років тому. Натомість Росія розбирала і відновлювала сотні танків, виготовлених понад 50 років тому.

За словами Г"єрстада, Росія намагається компенсувати постачання передової західної техніки в Україну, надаючи пріоритет кількості і виділяючи кращі танки більш підготовленим підрозділам, в той час, як старі машини Т-55 і Т-62 постачаються в підрозділи, що складаються з призовників і колишніх ув'язнених.

Щобільше, Росія нарощує також виробництво безпілотників. Для збільшення поставок вона уклала угоду з Іраном про створення заводу з виробництва безпілотників Shahed в Татарстані. І домоглася значного рості виробництва безпілотника "Ланцет".

"Росії не потрібно ставати найбільш інноваційною армією у світі, – говорить експерт з питань безпілотників з IISS Фабіан Гінц. – Якщо їм вдалося отримати кілька систем, які добре працюють, таких як "Ланцет", а потім їм вдалося просто брутально проштовхнути їх виробництво, це вже досить небезпечно".

За словами експертів, щоб обійти санкції, Росія створила нові ланцюги постачання для отримання західних компонентів для високотехнологічного військового обладнання через Туреччину, Китай і Казахстан, в той час, як Захід намагається забезпечити їх дотримання.

Згідно з доповіддю українського Центру оборонних стратегій, Росія також змогла отримати поставки нітроцелюлози – речовини, необхідної для виробництва вибухових речовин, таких як артилерійські снаряди, в тому числі з Німеччини, Тайваню і Китаю.