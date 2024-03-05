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Росія використовує сербського агента для проникнення у Європарламент, а воля НАТО не допустити ескалації війни слабшає. Акценти світових ЗМІ 5 березня

Андріана Стахів
5 березня, 2024 вiвторок
11:17
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань проникнення Росії в інституції ЄС, передовсім Європарламент, за допомогою сербського агента, а також заяви про те, що воля НАТО не допустити ескалації війни слабшає

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 5 березня.

Росія використовує сербського агента для проникнення в Європарламент

Російська розвідка використовує сербського агента для проникнення в інституції ЄС та поширення прокремлівських тез про вторгнення Росії в Україну, повідомляє Politico, посилаючись на дані від західних розвідок.

У жовтні 2023 року громадянин Сербії Новіца Антіч, який працював на російську спецслужбу, зустрівся із членами Європейського парламенту у Брюсселі.

Згідно із пресрелізом і фотографією, що є в розпорядженні Politico, серед них були німецький депутат від "зелених" Віола фон Крамон-Таубадель, депутат від італійських соціалістів і демократів Алессандра Моретті та словацький член консервативної групи Європейської народної партії Владімір Білчик.

"У брифінгу розвідки немає нічого, що свідчило б про те, що Моретті, Більчик і фон Крамон-Таубадель знали про зв'язки Антіча з ФСБ, коли вони зустрічалися з ним", – підкреслює видання, проте додає, що вони не відповіли на запит Politico про коментар щодо ситуації.

Також голова Сербської військової профспілки Антіч зустрівся з представниками профспілок EUROMIL і EPSU, які репрезентують військовослужбовців збройних сил і працівників державних служб в Європейському Союзі, відповідно.

Антіч тісно співпрацює зі співробітником ФСБ на ім'я В'ячеслав Калінін. Це громадянин Росії і головний редактор Veteran News – сайту, що спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил. У розділі "Про нас" на цьому сайті зазначено, що Veteran News є "інформаційним партнером" ФСБ і Міністерства оборони Росії, а також інших силових відомств Росії.

За даними розвідки, Калінін не тільки співпрацював із Антічем, але й вербував інших людей. Проте наразі розвідка не дає уточнення, скільки і в яких країнах. Калінін запросив Антича до Росії для зустрічі з вищим російським військовим керівництвом у 2019-2020 роках. Спочатку зосередившись на впливі на сербське громадянське суспільство, вони згодом розширили сферу своєї діяльності, включивши до неї європейські профспілкові та ветеранські організації, а в останні місяці – членів Європейського парламенту.

"Антіч, відвертий критик збройних сил Сербії, який потрапив у немилість політичного керівництва країни, наразі перебуває під вартою за невизначеними звинуваченнями. За даними Balkan Insight, упродвж останніх 5 років Антіча двічі звільняли з армії Сербії. За інформацією видання, він оголосив голодування на знак протесту проти свого затримання. Адвокат Антіча відмовився уточнити, за якими саме звинуваченнями його затримали", – розповідає Politico.

Росія використовує Сербію як плацдарм для операцій впливу, покликаних послабити проєвропейські та пронатовські настрої всередині країни, а також у Європейському Союзі, який залишається вірним прихильником України після повномасштабного вторгнення Росії два роки тому. Антіч використовував свою роль керівника військового союзу Сербії для критики президента Александара Вучича та вищого керівництва збройних сил країни.

Поряд з іншим видання наголошує, що новина про те, що Антіч проводив зустрічі в Європейському парламенті, підкреслює вразливість цього органу перед операціями впливу, що підтримуються державою. Раніше цього місяця Politico вже повідомляло, що шпигунське програмне забезпечення знайшли на мобільних телефонах двох депутатів Європарламенту, зокрема колишнього міністра Європи Франції Наталі Луазо, яка очолює підкомітет з питань оборони в Європарламенті.

Львів- місто шпигунів!

Фото: УФОТО

Воля НАТО не допустити ескалації війни слабшає

Такі висновки та припущення на сторінках The Guardian робить британський письменник та газетний оглядач Саймон Дженкінс, який переконаний, що перехоплена зустріч щодо відправки ракет Taurus в Україну свідчить про те, що Захід стоїть на порозі ризикованої і марної ескалації.

"Витік Москвою 38-хвилинної дискусії між главою Люфтваффе і старшими офіцерами про відправку крилатих ракет Taurus в Україну свідчить про те, що воля НАТО не допустити ескалації нинішньої війни слабшає. Зустріч, яка, як повідомляється, проходила по незашифрованій лінії, мала секретність підліткового групового чату. Вона посилила твердження Владіміра Путіна, що це війна Заходу проти Росії, в якій Україна є лише маріонеткою", – пише автор.

Саймон Дженкінс вважає, що цілком виправданою метою Заходу в Україні було допомогти зірвати спробу Путіна повалити обраний київський уряд. Цього було досягнуто за лічені місяці завдяки українській армії та західній логістичній підтримці. НАТО в жодному разі не ризикувала, як це було у багатьох минулих європейських війнах, нерозважливою ескалацією локального конфлікту до загальноконтинентального. 

"Але коли конфлікт в Україні зайшов у передбачувану патову ситуацію, стратегія НАТО втратила будь-яку послідовність. Це той момент, коли такі війни виходять з-під контролю", – зазначає він.

Разом із тим, заявляє він, про повну перемогу начебто ніколи не йшлося. Мовляв, німецькі генерали можуть прагнути ескалації, але канцлер Німеччини Олаф Шольц вже давно проявляє обережність. Так само і значна частина громадської думки США, а державний секретар Ентоні Блінкен зазначає лише, що Захід повинен забезпечити, щоб війна Росії "продовжувала залишатися стратегічною поразкою".

"Москва на війні завжди може грати довго. Як би жахливо це не виглядало на той час, обговорювана угода навесні 2022 року про повернення до якоїсь версії – майже будь-якої версії – кордону, що існував до лютого 2022 року, мала б сенс. Натомість Україна стала дедалі більше схожою на натівського найманця для західних генералів, які прагнуть поповнити свої бюджети і знову пережити ігри своєї молодості часів холодної війни. За це платять їхні платники податків і українські юнаки", – висловлює свої погляди Саймон Дженкінс.

На його думку, Західна Європа не зацікавлена в ескалації війни в Україні за допомогою ракет великої дальності. Хоча вона повинна продовжувати надавати матеріально-технічну підтримку українським військам, "вона не має стратегічного інтересу в прагненні Києва витіснити Росію з переважно російськомовних районів Криму чи Донбасу". Він зацікавлений у тому, щоб наполегливо домагатися якнайшвидшого врегулювання і розпочати відбудову України.

"Що стосується санкцій "м'якої сили" Заходу проти Росії, то вони зазнали жалюгідного фіаско, підірвавши при цьому світову економіку торгівлі. Санкції можуть подобатися західним дипломатам і аналітичним центрам. Вони можуть навіть зашкодити комусь – не в останню чергу британським споживачам енергоносіїв – але вони не зруйнували російську економіку і не змінили думку Путіна. Очікується, що цього року темпи зростання російської економіки перевищать британські", – завершує висловлювати свій погляд на шпальтах медіа Саймон Дженкінс.

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Європа
Війна з Росією
НАТО
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