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Огляд

Росія завдала найбільших за останні тижні ракетних ударів по Україні та як збивають ворожі дрони на підльоті до Києва. Акценти світових ЗМІ 9 травня

Андріана Стахів
9 травня, 2024 четвер
11:33
Світ про Україну світ, міжнародний огляд
Зміст

У фокусі міжнародних видань останні ракетні удари Росії по Україні, які стали найбільш потужними упродовж останніх тижнів, а також ті, хто збиває ворожі дрони на підльоті до Києва

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 9 травня.

Росія завдала найпотужніших ракетних ударів по Україні за останні кілька тижнів

Росія вчергове здійснила масовану ракетну атаку на українську енергетичну інфраструктуру. Це стало найбільшою повітряною атакою російських військ за останні кілька тижнів, пише CNN.

Атаки були спрямовані на об'єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

"Ворог хоче позбавити нас можливості генерувати та передавати електроенергію в достатній кількості. Економія електроенергії – це внесок кожного з нас у перемогу", – цитує видання міністра енергетики України Германа Галущенка.

Упродовж останнього місяця Росія активізувала зусилля, спрямовані на виведення з ладу енергетичної системи України, в той час, як київські війська намагаються утримати позиції на ключових ділянках фронту, особливо на сході країни. Тут CNN підкреслює, що п'ятимісячне очікування перед тим, як Конгрес США схвалив виділення військової допомоги Києву у розмірі 61 мільярд доларів, могло завдати довготривалої шкоди, яка відчуватиметься на фронті наступними місяцями.

Під час останньої російської атаки було пошкоджено три теплові електростанції, що належать найбільшій енергетичній компанії України – ДТЕК. Це вже вп'яте за останні півтора місяця об'єкти інфраструктури компанії стали мішенню для обстрілів. Український державний оператор електромереж "Укренерго" також повідомив про пошкодження об'єктів генерації.

Ти часом The Washigton Post акцентує на тому, що Україна запровадила загальнонаціональне обмеження споживання електроенергії після російських авіаударів.

"Українські електростанції, електромережі та інша інфраструктура стали особливо вразливими, в той час, як західні країни намагалися надати Києву достатню кількість систем протиповітряної оборони та боєприпасів", – наголошує WP.

ДТЕК, який виробляє близько 20% електроенергії в Україні, заявив, що 80% наявних генеруючих потужностей було пошкоджено або зруйновано.

Як зазначив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель, ракетні удари Росії по українській цивільній інфраструктурі поповнили "довгий список її воєнних злочинів".

"Україна терміново потребує адекватних систем протиповітряної оборони", – переконує він.  

Це питання, за словами Борреля, буде пріоритетним на майбутній зустрічі міністрів оборони ЄС.

У середу ЄС уклав попередню угоду про конфіскацію прибутків від заморожених активів російського центрального банку і використання їх для фінансування озброєння та іншої допомоги Україні. 

"Не може бути сильнішого символу і кращого застосування для цих грошей, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя", – вважає президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

енергетика ЛЕП електрика

Фото: gettyimages

Як збивають ворожі дрони на підльоті до Києва

The Guardian розповідає про підрозділ "Мрія", який складається з представників юридичної професії та патрулює небо столичного регіону зі старовинною зброєю.

У невеличкому лісі на Київщині Анатолій Шишак дивився на нічне небо, розповідають журналісти видання. Спадали сутінки. Єдині звуки долинали від птахів та далекого гавкоту собаки. Сержант територіальної оборони України Шишак прислухався до чогось іншого: ворожого безпілотника. 

"Схоже на мопед. Не шикарний італійський, а якийсь дешевий і жахливий, – каже він. – Вони літають на висоті від 100 до 300 метрів над землею. Ви чуєте брязкіт".

Упродовж останнього року 241-ша бригада Анатолія Шишака прочісує небо в пошуках російських безпілотників. Її завдання – збивати їх до того, як вони досягнуть столиці. Він та його колеги базуються приблизно за 100 км від Києва, вздовж одного з кількох маршрутів польотів дронів.

"Мені подобається моя робота. Ми досить успішні. Ми зупиняємо тут смерть. Наші сім'ї в Києві, тому ми захищаємо наших дружин і дітей", – цитує The Guardian тероборонівця.

Тут медіа підкреслює, що в останні місяці рівень перехоплення впав приблизно до 60%, значною мірою через те, що республіканці в Конгресі США відкладали пакет військової допомоги вартістю 61 млрд доларів, включаючи життєво важливу протиповітряну оборону. Наслідки були жахливими. 

Тим часом підрозділ Шишака полює на повільніші дрони, використовуючи старовинну військову техніку, яка могла б походити з музею.

Ще один військовий Євген Долін показав свій кулемет. Це M2 Browning часів Першої світової війни. Кулемет встановлений на кузові пікапа. Не було сенсу витрачати ракету "Патріот" вартістю 4 мільйони доларів на безпілотник вартістю 20 тисяч доларів, пояснює він.

"Можливо, він старий, але він працює, – зауважує Євген. – Це елементарна економіка. Ви ж не використовуєте велику гармату, щоб поцілити в горобця".

На озброєнні мобільного підрозділу також є кілька радянських великокаліберних кулеметів, відомих як "Душки". Вони оснащені трасувальними та звичайними патронами. 

Капітан Олександр Жигун розповів, що його взвод складався зі старших солдатів, яким було по 30-40 років. Йому було 38.

"Ми використовуємо застарілу зброю, тому що у нас немає нової", – іронізує він, дістаючи свій автомат Калашникова. Він зазначив, що автомат був виготовлений у 1989 році, того ж року, коли кремлівська Червона армія залишила Афганістан.

Як розповідає Жигун, до цього часу його команда збивала всі безпілотники. Нещодавно росіяни змінили тактику. У жовтні минулого року вони почали фарбувати ударні безпілотники в чорний колір, щоб їх було важче помітити. Російські безпілотники рухалися зигзагоподібними маршрутами і могли перенаправлятися в повітрі. Серед них були розвідувальні безпілотники, які намагалися виявити позиції української протиповітряної оборони, щоб їх можна було атакувати.

За словами Євгена Мезенцева, попередня велика ракетна атака Росії на Київ відбулася місяць тому. Його гармата "Максим" 1944 року випуску збила чотири безпілотники. Більшість членів його підрозділу "Мрія" є волонтерами, які працюють неповний робочий день і мають юридичну освіту. Кілька разів на місяць він проводить 24 години на варті. Решту часу він працює суддею в апеляційному суді, розташованому в шостому окрузі столиці.

"Путін може знову спробувати захопити Київ. Але ми краще підготовлені, ніж два роки тому, – каже Мезенцев і додає: – Коли ми отримаємо F-16, "Патріоти" та інше сучасне озброєння, ситуація може змінитися. Нам потрібно більше. На цей момент у нас немає можливості наступати".

Теги:
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Суспільство
Світ
Україна
Росія
Війна з Росією
безпілотник
ракетний удар
Енергетика
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