Росіяни намагаються оточити Авдіївку, а Німеччина роздумує про націоналізацію нафтопереробного заводу "Роснефті". Акценти світових ЗМІ 16 лютого

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 16 лютого.

Росіяни намагаються оточити Авдіївку

Втрачаючи позиції, Україна шукає нові позиції навколо Авдіївки тоді, коли російські війська проривають лінію постачання і намагаються оточити солдатів, пише The New York Times.

Українські солдати відходять з позицій у зруйнованому місті Авдіївка після того, як у наступі російські війська прорвали критично важливу лінію постачання і погрожували оточити десятки українських солдатів, заявили українські військові.

NYT зазначає, що за словами речника українських сил Дмитра Лиховія, військове командування створило резервний логістичний маршрут до міста, щоб транспортувати необхідні вантажі для українських військ, які перебувають в облозі.

На думку видання, його коментарі свідчать про те, що бої набули ще одного зловісного повороту для київських сил, що потенційно передвіщає їх відхід з міста, перетвореного на руїни місяцями жахливих бомбардувань.

"У війні, яка здебільшого складається з невеликих територіальних здобутків, захоплення Авдіївки стало б найбільш значущим бойовим досягненням росіян з часу взяття Бахмута в травні минулого року", – підкреслює медіа.

Нещодавно Україна провела ротацію солдатів 110-ї бригади, які відігравали життєво важливу роль в обороні міста протягом двох років, але були сильно виснажені після місяців жорстоких боїв. Солдати з елітної Третьої штурмової бригади були відправлені на підмогу українським силам, але вони зазначили, що їх відправили в ситуацію, яка вже була "вкрай критичною".

"Авдіївка – це пекло, – сказав у своїй заяві командир бригади Андрій Білецький. – Ми змушені боротися на 360 градусів проти нових бригад, які розгортає ворог".

Тим часом BBC акцентує на попередженні США: Росія може захопити ключове східне місто України Авдіївку.

"Авдіївка ризикує потрапити під контроль Росії", – заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, посилаючись на нестачу боєприпасів в Україні.

Видання зазначає, що місто, яке було майже повністю зруйноване, розглядається як ворота до сусіднього Донецька, захопленого підтримуваними Росією бойовиками у 2014 році, а згодом незаконно анексованої Росією.

На брифінгу у четвер у Вашингтоні пан Кірбі заявив, що Авдіївка може впасти значною мірою "через те, що в українських сил на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси".

"Росія відправляє хвилю за хвилею призовників для атаки українських позицій, – говорить Кірбі. – І оскільки Конгрес досі не прийняв додатковий законопроєкт, ми не змогли надати Україні артилерійські снаряди, які вони відчайдушно потребують, щоб зірвати ці російські атаки".

Деякі українські солдати в приватних розмовах визнали, що місто може впасти в будь-який момент.

Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав цього тижня лінію фронту в районі Авдіївки, визнавши, що ситуація там "складна". Він сказав, що російські військові "не рахують втрат", використовуючи свої війська як гарматне м'ясо.

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Німеччина роздумує про націоналізацію нафтопереробного заводу "Роснефті"

Німецькі лідери опинилися у скрутному становищі через питання, що робити з критично важливим нафтопереробним заводом на північному сході Німеччини, мажоритарним власником якого є підконтрольна Кремлю компанія "Роснефть", повідомляє Politico.

Німецький уряд зважує, чи варто націоналізувати нафтопереробний завод PCK у містечку Шведт, що за 120 кілометрів від Берліна. Цей завод задовольняє половину потреб Східної Німеччини в пальному і забезпечує 11% від загального обсягу поставок в країні.

З огляду на важливість заводу, його націоналізація забезпечить довгострокові енергетичні потреби країни і допоможе уникнути перебоїв у постачанні, які можуть шокувати і без того хвору економіку країни. Берлін передав компанію під тимчасову державну опіку, яка може бути продовжена. Однак такий варіант залишив би Кремлю контроль над життєво важливою частиною енергетичної інфраструктури Німеччини

"Проблема полягає в цій опіці", – цитує BBC старшого аналітика Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Якопо Марію Пепе. - "Роснефть" контролює цей актив, і якщо її продовжити ще на рік, то може виникнути дефіцит поставок".

Але націоналізація нафтопереробного заводу мала б свої величезні недоліки і навіть могла б призвести до дефіциту палива, якого найбільше боїться німецька влада. Націоналізація також може залишити Берлін з мільярдним боргом перед Росією в той час, коли Кремль прагне фінансувати свою військову експансію у воєнний час і вийти з глухого кута в Україні.

"Для німецької влади ця дилема постає в той час, коли країна прагне розірвати глибокі економічні зв'язки з Росією, яка раніше була її найбільшим постачальником енергоресурсів", – підкреслює BBC.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС запровадив санкції на імпорт московської нафти до блоку, а Берлін передав PCK Raffinerie GmbH під опіку разом з двома іншими нафтопереробними заводами, мажоритарним власником яких також є "Роснефть".

Оскільки термін дії опіки, яку Берлін вже двічі продовжував, закінчується 10 березня, німецький уряд має вирішити, чи візьме він контроль над заводом на довгостроковій основі. Але для Німеччини ризики, пов'язані з придбанням заводу, можуть значно переважати над вигодами.

Наразі завод частково забезпечується нафтою з Казахстану за спеціальною угодою, укладеною після того, як Німеччина добровільно відмовилася від імпорту російської нафти минулого року. Але оскільки ця нафта тече через Росію, Кремль може відповісти на націоналізацію заводу Німеччиною, зупинивши потік нафти.

Разом із тим міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що він отримав запевнення від польського уряду, що Варшава прийде на допомогу Берліну в разі раптового відключення. А представник міністерства економіки Німеччини підтвердив, що чиновники "ведуть переговори з компаніями з Польщі" про постачання.

Проте наразі йдеться про допомогу із постачанням у надзвичайних ситуаціях, але не на довгостроковій основі.

Як підкреслює BBC, ще одним великим ризиком для Берліна є те, що він може бути змушений виплатити дуже велику суму після ймовірного судового розгляду щодо націоналізації заводу. Берлін може бути змушений виплатити "Роснефті" компенсацію, еквівалентну ринковій вартості НПЗ, яка становить від 1 до 2 мільярдів євро.

"Виплата такої суми Кремлю, який веде війну проти України, виглядала б дуже погано для Німеччини, особливо з огляду на те, що лідери країни вже зіткнулися з нищівною критикою за те, що вони фактично фінансували військові зусилля Росії купівлею енергоносіїв на початку конфлікту", – наголошує видання.

Поки що Берлін лише "вивчає можливість" експропріації, заявив речник німецького уряду: "Рішення ще не прийняте". Тим часом "Роснефть" пообіцяла боротися з будь-яким таким кроком.