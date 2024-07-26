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Огляд

Російські дрони у повітряному просторі Румунії під час атаки на Одесу та надії й виклики України після довгого очікування на F-16. Акценти світових ЗМІ 26 липня

Андріана Стахів
26 липня, 2024 п'ятниця
11:18
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – Російські дрони у повітряному просторі та на території Румунії під час атаки на Одесу, а також які надії й виклики має Україна після довгого очікування на F-16

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 26 липня.

Російські дрони у повітряному просторі Румунії під час атаки на Одесу

Румунія підтвердила появу російських безпілотників у своєму повітряному просторі, пише Politico.

Коли Росія запустила 38 безпілотників Shahed kamikaze над Україною, три із них порушили повітряний простір Румунії. Це підтвердили румунське та українське міністерства.

"Росія здійснила ще більш жахливі напади на українську цивільну інфраструктуру, – сказала на це міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску. – Уламки були знайдені на румунській території. Ми поінформували і координуємо дії з нашими союзниками з цього приводу. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії".

Під час атаки російських безпілотників на порти в Одеській області жителі румунського міста Тульча чули численні вибухи і були попереджені владою про те, що фрагменти безпілотників можуть впасти на землю. Влада попросила населення не панікувати, заявивши, що російські безпілотники "не були спеціально націлені на Румунію".

Як повідомляли згодом у міністерства оборони Румунії, два винищувачі F-18 ВПС Фінляндії були відправлені з румунської авіабази вночі для моніторингу ситуації.

"Команди Міністерства національної оборони зараз проводять розслідування на місцях з метою пошуку можливих об'єктів, які впали на національну територію в результаті атак, здійснених на українську портову інфраструктуру протягом останніх двох ночей", – йдеться також у заяві.

Після атаки напередодні ввечері Румунська розвідувальна служба і Міністерство внутрішніх справ знайшли залишки безпілотника типу "Герань" російського походження в околицях Плауру в Тульчі.

Виконуючий обов'язки заступника речника НАТО Маттіас Айхенлауб заявив: "З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Румунія підтвердила, що на її території неодноразово знаходили фрагменти російських безпілотників. Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію членів Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними".

БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Фото: gettyimages

Надії й виклики України після довгого очікування на F-16

Перші винищувачі F-16 мають прибути в Україну з країн-членів НАТО після багатьох місяців підготовки та навчання пілотів, пише BBC.

Як підкреслюють у виданні, російські війська також готувалися до українських F-16. Вони націлилися на низку українських військових аеродромів, і зростає занепокоєння, що ці довгоочікувані літаки будуть атаковані і знищені невдовзі після їхнього прибуття.

Лише в липні було атаковано щонайменше три аеродроми: Миргород і Кривий Ріг у центральній Україні та один на півдні Одеської області. Росіяни стверджують, що знищили п'ять українських винищувачів Су-27 і один МіГ-29, а також радар і цінні пускові установки ППО Patriot.

Натомість українські військово-повітряні сили відповіли відмовою на запит BBC про коментарі, стверджуючи в соціальних мережах, що знищені літаки і система ППО насправді були приманками, які коштували Росії кількох дорогих ракет "Іскандер".

Донедавна Росія покладалася на спостереження або супутникові знімки, щоб шпигувати за українськими авіабазами, тому вона ніколи не знала напевно, чи вразили її ракети свої цілі. Тепер у неї є безпілотники-розвідники, такі як Zala, Supercam і Orlans, які можуть надсилати зображення в реальному часі з глибини української території, уникаючи українських електронних систем виявлення і глушіння.

Якщо Україна зможе захистити свої винищувачі F-16 на землі, є надія, що вони зможуть відіграти важливу роль у відтісненні російських літаків до такого рівня, коли планерні бомби більше не зможуть бути мішенню проблемою для українських сухопутних сил.

F-16 працюватимуть разом з обмеженою кількістю поставлених Заходом ракетних систем класу "земля-повітря", таких як Patriot і NASAMS, які вже стоять на землі.

Проте не всі вірять, що F-16 зможуть захистити прифронтові міста України. Якщо літаки літатимуть високо, вони будуть вразливі для російських систем протиповітряної оборони, попереджає старший науковий співробітник з питань військово-повітряних сил і технологій Королівського інституту об'єднаних збройних сил професор Джастін Бронк. Якщо ж вони літатимуть низько, їм доведеться заглиблюватися вглиб російської території, щоб забезпечити ракетам достатню дальність польоту. А це несе ще більші ризики.

F-16 не обов'язково переломить хід війни, але вони матимуть значний вплив на атаки на землі та в повітрі. Питання в тому, зауважує BBC чи буде їх достатньо, і чи можна їх захистити на землі.

Теги:
Статті
Новини
Світ
Україна
Росія
Румунія
Війна з Росією
безпілотник
F-16
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