Що означає для українців перемога Путіна на президентських виборах, приєднання України до ЄС та підтримка російським народом війни. Акценти світових ЗМІ 19 березня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 19 березня.

Перемога на президентських виборах Путіна свідчить про те, що війна Росії проти України має повну підтримку народу

Фото: СЕРГІЙ ДОЛЖЕНКО/EPA-EFE

Однією з тем, про яку найбільше говорили світові ЗМІ, стала так звана перемога Путіна на виборах у Росії, а також що чекає на росіян далі. Так журналісти CNN пишуть , що триденне президентське голосування в Росії ніколи не стосувалося демократичної процедури. Для Кремля гучна перемога в першому турі надасть чинному президенту нову печатку легітимності та надішле чітке повідомлення: війна Путіна проти України має повну підтримку його народу.

У інтерв’ю урядовому пропагандисту Дмитру Кисельову Путін ухилився від спекуляцій щодо того, чи можна, наприклад, очікувати зміни уряду після виборів.

Відповідаючи на питання про те, чи витримає уряд прем'єр-міністра Михайла Мішустіна після виборів, Путін лише сказав: "Про це потрібно говорити після виборів, після підрахунку голосів. Мені здається, що зараз це просто некоректно. Але в цілому уряд працює... цілком задовільно".

Так якщо президентські вибори справді є референдумом про війну Росії, постає питання, чи дають вибори Путіну розв’язану руку продовжувати в Україні війну так, як він вважає за потрібне.

З цього приводу у Путіна дійсно є простір для маневру. Російський президент висловлює впевненість щодо розвитку подій на полі бою, зокрема після падіння східноукраїнських міст Бахмута і Авдіївки. Враховуючи те, що Захід вагається щодо продовження допомоги Україні – особливо в Конгресі США, де важливий пакет допомоги Києву все ще затримується – результати виборів дають йому більше риторичних боєприпасів.

На порядку денному є ще один, ймовірний пункт. Репресії проти російської внутрішньої опозиції – того, що від неї залишилося – можуть продовжуватися невпинно.

Автори статті підсумовують - якими б не були спроби Путіна розгорнути ситуацію на свою користь, довготермінові проблеми Росії – демографічний спад, вартість війни та санкцій, а також притаманна крихкість одноосібного правління – навряд чи зникнуть до того, як Путін балотуватиметься на шостий термін.

Коли українці пишуть про "вибори" президента Росії, вони беруть це слово в лапки

Своєю чергою BBC також випустили текст про останні президентські вибори в Росії. Журналісти пишуть - яким би не був очікуваний результат на папері, сенс тут очевидний: більше смертоносних ракетних атак, більше безпілотників, більше обстрілів. Повномасштабне вторгнення, яке Володимир Путін розпочав два роки тому, триватиме.

Путін уже перебуває в розшуку в Гаазі: суд у справах воєнних злочинів видав на нього ордер на арешт за примусову депортацію дітей з окупованих територій України.