"Союзникам не треба виключати відряджання сухопутних військ в Україну" та що розповідають військові у Роботиному. Акценти світових ЗМІ 29 лютого

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 29 лютого.

Відновити репутацію: "ключова фігура в торгівлі зброєю" Пашинський виходить із СІЗО під заставу

Фото: Емілі Дюк

У The New York Times написали про те, як розслідування Times показало, як війна допомогла Сергію Пашинському відновити підбиту репутацію.

Експолітик Сергій Пашинський був багаторічним народним депутатом України, який більшу частину своєї кар’єри заперечував звинувачення у корисливості. Після вторгнення Росії вищі урядовці закликали його допомогти озброїти військових.

Минулого року The New York Times повідомили, що компанія Ukrainian Armored Technology, пов’язана з Пашинським, стала найбільшим приватним постачальником зброї в Україні. Політика та п’ятьох інших чоловіків звинувачують в участі в заплутаній схемі купівлі палива, що, за їхніми словами, обікрало український уряд на суму близько 25 мільйонів доларів за кілька років до початку війни. Пашинський звинувачення відкинув.

Однак звинувачення не стосувалися закупівлі зброї.

"Арешт Пашинського відображає напругу в Україні під час війни за президента Володимира Зеленського. Його уряд зробив низку гучних кроків, щоб викорінити корупцію та запевнити західних союзників, що Україна є надійним союзником, відданим верховенству права. Але Україні також терміново потрібна зброя, і вона згорнула багаторічні антикорупційні заходи, щоб пришвидшити закупівлі".

Коли почалася війна, уряд звернувся за допомогою до пана Пашинського та інших діячів. За словами військових, Пашинський відмінно справлявся зі своєю роботою.

Цього тижня Вищий антикорупційний суд України обрав заставу у розмірі понад 7 мільйонів доларів для політика. У дописі у Facebook він зазначив, що заставу внесли компанії з групи торгівлі збройовою промисловістю, яку він очолює.



"Мені глибоко соромно, що кошти, призначені для виробництва зброї, були використані як заставу за мене за фальшивими звинуваченнями", - написав він.

Прем’єр-міністерка Естонії вважає, що союзникам не треба виключати відряджання сухопутних військ в Україну

Фото: Priit Mürk/ERR

У POLITICO опублікували текст під заголовком "Прем’єр-міністерка Естонії заявила, що готово "все", щоб допомогти Україні перемогти Путіна".

В інтерв’ю виданню Кая Каллас розповідає, що західні лідери не повинні виключати відряджання сухопутних військ в Україну через кілька днів після того, як президент Франції Еммануель Макрон викликав бурю, натякнувши на таку можливість.

"Я думаю, що це також сигнали, які ми надсилаємо Росії, що ми не виключаємо різних речей. Тому що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна виграла, а Росія програла цю війну".

У той час як більшість інших країн ЄС виключили можливість виряджання військ в Україну, зокрема Німеччина, Великобританія і США, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив у середу, що він вдячний за дебати, ініційовані Макроном, додавши, що "ніщо не може бути знято зі столу, жоден варіант не може бути відкинутий з ходу".

Каллас, яка в минулому висловлювала зацікавленість стати наступним генеральним секретарем НАТО, сказала, що все ще вірить, що цю посаду має отримає лідер, країна якого досягає цільового показника витрат на оборону у 2 відсотки ВВП.

Але оскільки прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте може отримати цю роль й тепер він має благословення кількох ключових країн — навряд чи на посаду прийде Каллас.

Прем’єр-міністерка Естонії каже, що погляди Трампа дали європейським країнам ще більше підстав збільшити свої витрати на оборону – це, на її думку, вони повинні були зробити давно.

"Кожна країна обирає своїх лідерів, і ми маємо працювати з тими лідерами, яких ці демократії обирають для себе. Але ми повинні брати до уваги і враховувати те, що він говорив".

Щодо війни в Україні Каллас також говорить, що критика фінансової та військової підтримки Києва Німеччиною є несправедливою.

"Якщо ви дійсно подивитесь на цифри, те, що вони дали Україні, я вважаю, що це несправедливо, що Німеччину так сильно критикують, тому що вони зробили багато".

П'яні російські полонені та загрозливі мопеди: репортаж із Роботиного

Фото: Майя Раппард/CNN

Російські рейди на мопедах, 3D-друковані дрони та брак боєприпасів: життя на передовій в українському Роботиному".

Разом з тим, у CNN опублікували репортаж із Запорізької області під назвою "

Журналісти пишуть, що знімки, надані CNN, демонструють новітню, майже суїцидальну тактику, яку застосовують на південному запорізькому фронті російські військові, не боячись жертвувати особовим складом у гонитві "за незрозумілою метою".

Російські війська, зазвичай по троє на мопедах, вночі атакували українські позиції впродовж останніх тижнів. Знімки з безпілотника також показують мопеди, охоплені полум'ям вдень, на порожніх, примарних рівнинах з уламків і трупів.

"Кокос" - військовий, який раніше був дитячим аніматором, розповідає журналістам, що деякі з полонених росіян були в стані алкогольного сп'яніння.

"Ми чули від військовополонених, як їм дають таблетки перед штурмом. Після захоплення вони добу не їдять і не сплять".

Богдан, водій бронемашини, додає, що російські безпілотники обмежили використання його захищеної "коробки" для евакуації втрат з лінії фронту.

"Наша робота ускладнилася через численні дрони, які літають навколо. Хлопцям доводиться доставляти поранених до пункту вилучення на відстані від 2 до 8 кілометрів. Це залежить від обстрілів".

Після падіння Авдіївки 17 лютого українські військові повідомляли про регулярні російські напади на Роботине. У середу вранці за допомогою безпілотника журналісти спостерігали димлячі залишки російського бронетранспортера вздовж південних околиць села, залишки атаки минулої ночі.

Солдати кажуть, що брак боєприпасів, спричинений затримкою фінансової та військової допомоги США, "змушує їх працювати неналежно". Зокрема зараз існує велика нестача боєприпасів.

Командир Антон каже, що раніше підрозділ робив 80 пострілів на день під час контрнаступу, але зараз стріляє близько 10 разів.

Військові діляться, що новою загрозою є так звані дрони FPV, які керуються з ігрової гарнітури та оснащені нічним баченням.

Журналісти помічають - на задньому плані невеликого фермерського котеджу, в якому базується підрозділ, дзижчить 3D-принтер, виробляючи компоненти для дронів. Кокос підрахував, що вони можуть "надрукувати" деталі приблизно для 10 дронів на день, але використовують краудфандинг, оскільки поставки були обмежені.