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Огляд

США пришвидшено доставляють все обіцяне Україні, а ЄС не готовий до війни з РФ. Акценти світових ЗМІ 13 грудня

Юрій Мартинович
13 грудня, 2024 п'ятниця
11:12
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – як Пентагон робить "історичні заходи", щоб доставити в Україну всю обіцяну зброю, а також страхи ЄС про те, що вони не готові до війни з РФ, тому намагаються збільшити витрати на оборону

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 13 грудня

США вживають "історичних заходів", щоб поставити всю обіцяну зброю в Україну до приходу Трампа

 

У CNN написали, що адміністратор Байдена збільшує поставки зброї в Україну, оскільки Трамп критикує рішення дозволити американській зброї завдавати ударів по Росії. 

"Міністерство оборони вживає історичних заходів для переміщення величезної кількості зброї в Україну протягом наступних п’яти тижнів", – сказав високопоставлений чиновник адміністрації. "Відсьогодні до середини січня ми доставимо в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронетехніки та інші критичні засоби"

Міжвідомчу роботу з доставки зброї очолює радник з національної безпеки Джейк Салліван. У листопаді Салліван сказав міністру оборони Ллойду Остіну від імені президента "прискорити" поставки в Україну бронетехніки, ракет, артилерії тощо. Зараз Пентагон здійснює значну кількість морських та повітряних перевезень, щоб дотриматися терміну доставки.

У CNN також пишуть, що Пентагон навряд чи використає до 20 січня всі 7 мільярдів доларів, які залишилися, головним чином через обмеження здатності армії поповнювати власні запаси. 

Але все ж таки найбільшим викликом, який стоїть перед Україною, є не запаси зброї, сказав високопосадовець адміністрації, а робоча сила. Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило, що наголос адміністрації Байдена на необхідності Києва розв'язувати проблему комплектування персоналом є частиною більшого зусилля, спрямованого на те, щоб Україна перебувала в якомога кращому становищі до 2025 року. 

"Наразі Україна не мобілізує та не готує достатню кількість солдатів для укомплектування своїх передових підрозділів", – сказав чиновник. "США готові допомогти у підготовці новомобілізованих солдатів: якщо Україна мобілізує додаткових солдатів і відправить їх на навчальні майданчики за межами України, ми їх навчимо. Але спочатку Україна має прийняти рішення мобілізувати більше солдатів".

У Bloomberg додають, що за словами міністра закордонних справ Латвії Байби Браже, диктатор Кремля Володимир Путін не готовий вести переговори про припинення своєї війни проти України, тому США та їхні союзники повинні підтримувати потік зброї до Києва, щоб змусити його почати переговори.

Путін виробляє більше танків, ніж розміщує на фронті

російські танки

 

Тим часом генеральний секретар Марк Рютте заявив, що країни НАТО повинні повернутися до оборонних бюджетів часів холодної війни, щоб перемогти у протистоянні з Росією, пише Politico

Виступаючи під час свого першого публічного виступу в Брюсселі після того, як став головою оборонного альянсу, Рютте чітко заявив про необхідність збільшення військових бюджетів після повідомлень про те, що НАТО встановить нову ціль витрат у розмірі 3% ВВП до 2030 року. 

"Настав час переходити до мислення військового часу, — сказав Рютте. — І збільшити наше оборонне виробництво та витрати на оборону". 

Збільшення грошових коштів потрібне, щоб відродити "розбиту" оборонну промисловість, яка має нарощувати виробництво, щоб протистояти військовій загрозі з боку Росії.

"Це правда, що зараз ми витрачаємо на оборону більше, ніж десять років тому", — сказав Рютте. "Але ми все ще витрачаємо набагато менше, ніж під час холодної війни. Навіть попри те, що загрози нашій свободі та безпеці такі ж великі — якщо не більші".

У Der Spiegel написали, що новий комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс "попереджає про напад Росії".

"Чесно кажучи, ми недостатньо готові до нападу", - сказав Кубілюс. "Пройдуть роки, поки Європа не матимемо можливостей, які вимагаються в планах НАТО".

Кубілюс посилався на заяви спецслужб про те, що Росія буде готова напасти на країни ЄС у 2030 році.   

"Експерти кажуть, що Росія зараз виробляє більше танків, ніж розміщує на фронті", – попередив єврокомісар. "Зберігається незліченна кількість танків, і я, звісно, ​​запитую себе: чому Росія це робить? Що задумав Путін? Ми можемо про це лише здогадуватися". Але важливо бути готовим до "надзвичайної ситуації, про яку попереджають спецслужби", - додав Кубілюс.

У Politico також відзначають, що польський прем’єр Дональд Туск "гальмує українські миротворчі сили". Адже прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував припущення про те, що європейські країни готуються розгорнути тисячі військ в Україні в рамках потенційної угоди про припинення вогню для припинення війни з Росією.

Президент Франції підтвердив, що розмова з Туском була зосереджена стосовно України та "дня після війни", але він не обговорював миротворчі сили та не відповідав на запитання преси щодо цього.

"Нова адміністрація Трампа продемонструє волю змінити траєкторію конфлікту, і ми повинні працювати з Україною та Європою, враховуючи європейські та українські інтереси", – сказав Макрон.

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