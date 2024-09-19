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Україна успішно б’є по військових складах РФ поки Захід боїться ескалації. Акценти світових ЗМІ 19 вересня

Юрій Мартинович
19 вересня, 2024 четвер
11:25
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – як українці без допомоги західних ракет б’ють по важливих військових складах РФ, а також про створення росіянами тіньового флоту для поставок підсанкційного газу

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 19 вересня.

Вибух складів у Тверській області: через сотню українських безпілотників у Росії стався землетрус

Тверська область РФ

Чи не головною темою про яку писали всі великі західні ЗМІ став вибух військових складів у Тверській області Росії за 500 км від кордону з Україною.

У CNN написали, що за словами джерел в Службі безпеки України у середу, атака українського безпілотника знищила склад боєприпасів у Тверській області на заході Росії, спричинивши потужний вибух.

Українські безпілотники націлили на склад Міноборони РФ у місті Торопець, де зберігалися оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", оперативно-тактичні ракетні комплекси "Точка-У", керовані авіаційні бомби та артилерійські боєприпаси. Українські офіційні особи також заявили, що під час атаки були знищені запаси однієї з фірмових видів зброї Росії – плануючих бомб.

Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що окрім власних боєприпасів, зокрема реактивних снарядів, Росія також почала зберігати в Торопці північнокорейські ракети.

Також відомо, що великі пожежі спалахнули від уламків безпілотників, відбитих місцевими засобами протиповітряної оборони, повідомила обласна влада, що спонукало губернатора ввести розпорядження про часткову евакуацію району вранці в середу.

Щобільше, спостерігачі за землетрусами вважають, що вибухи від атаки безпілотника могли спричинити сейсмічну активність.

Бен Дандо, сейсмолог норвезького сейсмологічного дослідницького фонду NORSAR, повідомив CNN, що його датчики "зафіксували сейсмічні сигнали магнітудою від 2,5 до 2,8 на північному заході Росії, які, ймовірно, пов’язані з атакою безпілотників, здійсненою Україною".

Супутникові знімки, зроблені компанією Maxar Technologies у середу вранці, показали величезні стовпи диму, що піднімаються з кількох будівель депо, а також значні пошкодження будівель і прилеглого лісу.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, перевіреному CNN, видно гучні детонації та горіння кількох будівель у комплексі депо.

Джерело в українських службах безпеки повідомило CNN, що атаки такого характеру використовуються "методично" для зменшення ракетного потенціалу Росії, додавши, що розробляються плани подальших атак на подібні російські військові об’єкти.

У BBC кажуть, що ця атака з боку України – це те, що вона хотіла здійснити ракетами, наданими її західними союзниками. Однак, за відсутності схвалення з боку США та Великої Британії, українці знову вразили російські цілі за допомогою безпілотників, які зробили самі.

Не називаючи конкретних цілей, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні пізно в середу заявив: "Є значний результат минулої ночі на території Росії, і це той тип дій, який послаблює ворога".

У The Washington Post написали, що в атаці брали участь "понад 100 безпілотників".  

"Атака безпілотника сталася, коли українські чиновники посилено лобіюють своїх союзників, щоб вони дозволили їм використовувати надані Заходом ракети для ударів углиб Росії, щоб знищити саме такі види систем зброї, які завдають такої шкоди Україні. Західні чиновники опираються дозволу на такі атаки, кажучи, що це може призвести до ескалації війни. У відповідь київські чиновники вказують на атаки, подібні до тієї, що була здійснена, як на доказ того, що вони ефективні та не становлять додаткового ризику для відповіді Росії", - відзначають у виданні.

У Politico відзначили, що у 2018 році Міноборони Росії повідомило, що ракетний склад під Торопцем відповідає найвищим міжнародним стандартам захисту від будь-якого типу "зовнішнього впливу", що дозволяє зберігати ракети та інші боєприпаси без будь-якої загрози для місцевого населення та навколишнього середовища.

Росіяни створюють тіньовий флот для поставок газу в обхід санкцій

нафта танкер корабель

Фото: gettyimages

 

У Bloomberg написали статтю про "тіньовий флот, який транспортує санкційний газ для Росії". Вони відзначають, що ця мережа, яка тягнеться від Дубая до Китаю, бере участь у багатомільярдних зусиллях з транспортування газу з російського арктичного заводу ЗПГ (зрідженого природного газу).

Диктатор Росії Володимир Путін назвав "Арктик ЗПГ-2", запущений у грудні, проєктом національного престижу. Бо це можливість продемонструвати технології країни, а також прагнення довести, що західні санкції — запроваджені після вторгнення Москви в Україну в 2022 році — не зупинять торгівлю країни.

Проведений Bloomberg аналіз даних компанії, супутникових знімків і інформації про відстеження суден показує, на які межі Москва готова піти, щоб захопити частку ринку. У короткостроковій перспективі це могло б принести певний прибуток під час війни, але кінцева мета уряду полягає в тому, щоб до 2030 року потроїти експорт ЗПГ як одного зі стовпів будь-якої постконфліктної економіки — особливо після втрати Європи як головного споживача газу з трубопроводів.

"Після вторгнення в Україну російській нафтовій промисловості вдалося побудувати так званий темний флот із сотень суден для перевезення забороненої нафти. На даний момент валовий обсяг морського експорту сирої нафти становив близько 210 мільярдів доларів на момент завантаження, виходячи з даних відстеження суден, зібраних Bloomberg, і експортних цін на російську нафту, наданих Argus Media", - пишуть у виданні.

Вони додають, що зараз Москва, схоже, імітує цю ж стратегію з ЗПГ.

Вашингтон відповів швидким розгортанням санкцій, посиливши комерційну боротьбу за ЗПГ між Росією та США — головним світовим постачальником. "Арктик ЗПГ-2" потрапив під санкції в листопаді 2023 року ще до початку виробництва. Покупців, які бажають не порушити обмеження США, попередили про припинення газу з заводу, а поставку спеціалізованих суден, які можуть перетинати крижані води, було припинено.

У Bloomberg кажуть, що загнана в кут, Росія вживає все більш відчайдушних і потенційно небезпечних кроків, щоб спробувати зберегти потік палива, навіть пропонуючи великі знижки, щоб переконати неохочих клієнтів, за словами людей, обізнаних у цій справі.

"Путін усвідомлює, що ринок ЗПГ є найважливішим товаром у найближчі 10-15 років, — каже Максиміліан Гесс, автор книги "Економічна війна: Україна та глобальний конфлікт між Росією та Заходом", — і хоче, щоб Росія відіграла певну роль на цьому ринку".

У виданні відзначають, що Москва покладає великі надії на "Арктик ЗПГ-2", найбільший російський газовий завод, який згодом зможе виробляти до 20 мільйонів тонн палива на рік. Масштабне будівництво почалося в 2019 році з метою захоплення більшої частки ринку в Азії, де попит має зрости на 40% до 2030 року. Росія має амбіції контролювати 20% світового ринку до кінця десятиліття, порівняно з лише 8% минулого року. Це ставить веде до прямої конкуренції з американськими постачальниками, які планують подвоїти свій загальний експорт ЗПГ у цьому десятилітті. Що росіяни, що американці обоє бачать Китай, найбільшого покупця у світі, ключовим своїм клієнтом.

Також у Bloomberg кажуть, що існуючі ЗПГ-заводи країни, включаючи Ямал і Сахалін-II, не підлягають санкціям і продовжують працювати у звичайному режимі, доставляючи російське паливо в Азію та Європу, що допомогло уникнути глобального дефіциту газу. За словами людей, які знають стратегію, російські урядовці зараз шукають ринки для ЗПГ із "Арктик 2" через мережу компаній, яким доручено створити флот суден і готових покупців, щоб розпочати експорт із заблокованого об’єкта "Арктик ЗПГ-2".

Теги:
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газ
землетрус
санкції проти Росії
Війна з Росією
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