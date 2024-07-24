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Велика Британія повинна бути готовою до війни через три роки, а Росія пропонує мешканцям Москви $22 тис. за участь у війні проти України. Акценти світових ЗМІ 24 липня

24 липня, 2024 середа
12:13
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – заяви британського генерала про необхідність його країні бути готовою до війни через три роки, а також те, що Росія пропонує мешканцям Москви $22 тис. за участь у війні проти України

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 липня.

Велика Британія повинна бути готовою до війни через три роки

Британський генерал, начальник генерального штабу сер Ролі Волкер, заявив журналістам, що Захід зіткнувся з "віссю потрясінь" зі зростаючими військовими амбіціями і що конфлікт за участю однієї з країн може призвести до "значної детонації" на іншому театрі воєнних дій, пише The Guardian.

Британія має бути готовою до війни через три роки і подвоїти летальність своєї армії, оскільки окремі загрози з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї досягають свого апогею, попереджає новий керівник армії.

Він переконаний у необхідності Великій Британії та її союзникам бути готовими "стримувати війну або вести війну за три роки". Таке суворе твердження засноване на ворожості Китаю щодо Тайваню, ядерних амбіціях Ірану та мілітаризації Росії, про що свідчить її вторгнення в Україну.

Вокер також відзначає, що у нього є "сміливі амбіції", щоб армія "подвоїла бойову міць за три роки та потроїла до кінця десятиліття", проте не коштом додаткових ресурсів, а за допомогою технологій і методів, розроблених на полях бою України, як-от дрони та штучний інтелект.

На думку генерала, взаємозалежність між Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю зростає, як це видно в Україні, де Іран і Північна Корея постачали зброю, а Китай компоненти для допомоги військовим зусиллям Москви.

"Проблема полягає в тому, що здатність керувати будь-якою кризою, яка стосується будь-якого з цих учасників, стає набагато, набагато важчою", – підкреслює Волкер.

CNN наголошує, що у своїх попередніх коментарях до журналістів командувач армії стверджував, що Росія може вийти з нинішньої війни з "відчуттям бажання відплати за підтримку, надану Україні", і може становити більшу середньострокову загрозу, ніж очікувалося.

Тиждень тому колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон попередив, що Британія та її союзники зіткнулися зі "смертоносним квартетом" у складі Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї, зважаючи на те, що ці чотири країни дедалі більше посилюють співпрацю у сфері безпеки.

Попри те, що Волкер не одразу попросив більше грошей, раніше його начальник, начальник штабу оборони, адмірал сер Ентоні Радакін заявив, що британська армія може виправдати додаткові інвестиції, якщо її ефективність покращиться.

"Польща подвоює чисельність своєї армії протягом наступного десятиліття. Країни Балтії та Північної Європи говорять про масову стійкість і призов до армії. Це зрозуміло. Вони межують з Росією. Загроза близька. У нас інша географія", - разом із тим зауважив Радакін, уникаючи закликів до повернення до військової служби.

Але Волкер висловив занепокоєння тим, що британці не виявляють такої ж готовності боротися за свою країну, як ті, хто живе далі на сході Європи.

"Проблема в тому, що ми не вважаємо, що у нас є проблема", – відзначив він.

Перша світова війна

Фото: freepik

Росія пропонує мешканцям Москви $22 тис. за участь у війні проти України

Влада Москви пропонує рекордний бонус при вступі на військову службу новобранцям для участі в бойових діях в Україні, що є черговою ознакою боротьби за збільшення чисельності російського війська, пише CNN.

Мер Москви Сергій Собянін запровадив одноразову премію у розмірі 1,9 мільйона рублів (близько 22 тисяч доларів) для мешканців міста, які підуть служити в армію. У своїй заяві він наголошує, мовляв, кожен, хто прийме цю пропозицію, зможе заробити до 5,2 мільйона рублів (59 600 доларів) протягом першого року служби.

Серед обіцянок також звучить, що бажаючі приєднатися до боротьби в Україні також можуть отримати одноразові грошові виплати в розмірі від $5 690 до $11 390 у випадку поранення, "залежно від тяжкості", а сім'ї загиблого солдата можуть виплатити $34 150.

Як зазначає CNN, хоча дані про втрати Росії залишаються в таємниці, за оцінками, кількість загиблих серед військовослужбовців є високою. За даними міноборони Великої Британії, понад 70 тисяч солдатів, ймовірно, були вбиті або поранені тільки в травні і червні, оскільки російська армія зазнала значних втрат на новому фронті в Харківській області. 

За оцінками, Росія втратила 87% сухопутних військ, які перебували на дійсній службі до початку вторгнення в Україну, і дві третини танків, які були у неї на озброєнні до вторгнення. Таку інформацію видання отримало від джерела, знайомого із розсекреченою оцінкою американської розвідки, наданою Конгресу.

У міру того, як зростає кількість смертей серед особового складу, Кремль повсюдно шукає бійців, яких можна було б відправити на фронт. Путін наказав збройним силам країни збільшити чисельність військовослужбовців на 170 тисяч, в результаті чого загальна кількість російських військовослужбовців перевищить 2,2 мільйона осіб, включаючи 1,32 мільйона солдатів, згідно з указом, опублікованим Кремлем у грудні.

CNN нагадує, що спочатку Путін віддав наказ про негайну "часткову мобілізацію" російських громадян у вересні 2022 року після низки поразок, які викликали невдоволення в Москві. Мобілізація означала, що громадяни, які є військовими резервістами, можуть бути призвані, а ті, хто має військовий досвід, підлягають призову до армії.

Призовна кампанія призвела до бурхливих демонстрацій, особливо в регіонах проживання російських етнічних меншин, де були зосереджені мобілізаційні зусилля, і спричинила втечу чоловіків призовного віку з країни, щоб уникнути участі у війні.

Окрім того, Росія продовжує вербувати бійців за межами своїх кордонів для участі у війні в Україні. Вона завербувала до 15 тисяч непальців, багато з них залишилися травмованими, а невідома кількість – зниклими безвісти або, можливо, загиблими.

Теги:
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Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
російська армія
Війна з Росією
Велика Британiя
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