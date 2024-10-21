Війська КНДР у війні в Україні стануть великим ризиком ескалації, а до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Акценти світових ЗМІ 21 жовтня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 21 жовтня.

Війська КНДР у війні в Україні стануть великим ризиком ескалації

Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявляє, що Північна Корея вже направила до Росії 1500 бійців спецназу, повідомляє Politico.

За словами міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, які він сказав під час спільної пресконференції з Андрієм Сибігою в Києві, такий розвиток подій "підштовхне конфлікт до нового етапу, додаткового етапу ескалації".

Як нагадує видання, президент України Володимир Зеленський звинуватив Північну Корею в підготовці до відправки солдатів на допомогу Москві у війні проти України. Тим часом Південна Корея попередила про зростання участі Пхеньяна у війні Кремля, а Національна розвідувальна служба Сеула заявила в п'ятницю, що Північна Корея вже відправила до Росії 1,5 тисячі бійців спецназу.

І Кремль, і Пхеньян заперечують, що здійснюють військові перекидання. А Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив наразі, що не може "підтвердити повідомлення про те, що північнокорейці зараз активно беруть участь у військових діях".

Разом із тим Путін і Кім Чен Ин минулого літа підписали всеосяжний договір про стратегічне партнерство, який зобов'язує обидві країни надавати військову допомогу одна одній, якщо одна з них зазнає нападу.

Тож президент Південної Кореї Юн Сок Йоль попередив, що участь Пхеньяна в українському конфлікті становитиме "серйозну загрозу безпеці" всього світу.

"Це величезна загроза подальшої ескалації російської агресії проти України, – заявив Сибіга. – Існує великий ризик того, що це може вийти за межі нинішніх масштабів і кордонів".

У своїх заявах Барро також пообіцяв підтримати план України щодо припинення війни з Росією, заявивши, що працюватиме з українськими урядовцями, щоб забезпечити міжнародну підтримку цієї пропозиції.

"Перемога Росії стала б утвердженням права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу, – зазначив Барро у Києві. – Ось чому наші розмови повинні дозволити нам досягти прогресу в реалізації плану перемоги президента Зеленського і згуртувати навколо нього якомога більшу кількість країн".

Тим часом, Росія і Україна в п'ятницю провели новий обмін військовополоненими, під час якого країни репатріювали по 95 ув'язнених.

До Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін

Фото: gettyimages

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва рано вранці в понеділок, оскільки майбутнє американської допомоги Україні висить на волосині у зв'язку з майбутніми президентськими виборами в США і тим, що Росія продовжує здобувати невеликі, але стабільні перемоги на полі бою, пише CNN.

В Остіна заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні і те, як США можуть продовжувати підтримувати українських військових протягом наступного року.

Як відзначає посадовець, українці перебувають у "дуже складній" ситуації протистояння з росіянами, що наближається до зими. І це попри жорсткі західні санкції, накладені на економіку Росії у відповідь на її вторгнення, військову техніку на мільярди доларів, яку США надали Україні, і багатонаціональні коаліції, які адміністрація Байдена згуртувала з перших днів війни, щоб допомогти українським військам відбити російські наступи.

У той самий час у Києві лунають гучні вибухи, які стають ілюстрацією щоденних бомбардувань, які для українців тривають вже упродовж 2,5 року.

Остін та адміністрація Байдена в цілому вважають багатонаціональні коаліції ключовим аспектом своєї спадщини на посаді міністра оборони. Зокрема, йдеться про Контактну групу з питань оборони України (альянс 57 країн і Європейського Союзу), яку Остін вперше скликав через два місяці після початку війни, щоб координувати негайну військову допомогу Україні. Американські чиновники сподіваються, що коаліції вистоять, але потенційна перемога Дональда Трампа поставила багато чого з цього під сумнів.

Високопоставлений представник оборонного відомства заявив, що Пентагон все ще планує, що підтримка продовжуватиметься, а Остін заявив у п'ятницю, що "кожного дня ми нарощуємо довгостроковий потенціал для України".

Тим часом Зеленський виключив можливість передачі будь-якої території росіянам і продовжує лобіювати інтеграцію України в НАТО як найкращий шлях до перемоги.

Парадоксально, але НАТО навряд чи прийме Україну в члени, доки країна перебуває у стані війни, зауважує CNN.

Україна завадила президенту Росії Володимиру Путіну досягти "однієї єдиної стратегічної мети" під час війни, заявив Остін у неділю. Але міністр не сформулював бачення Заходу щодо того, як Україна може здобути вирішальну перемогу.

Російські війська продовжують захоплювати українську територію, переважають українців 3 до 1 на полі бою і зберігають "значну" перевагу в особовому складі і боєприпасах, заявив минулого тижня високопоставлений чиновник НАТО. Тим часом Іран відправив Росії три партії балістичних ракет цього року, а Північна Корея надала 11 тисяч контейнерів з боєприпасами і, схоже, готується розгорнути війська, щоб воювати на боці Росії в Україні. Китай також продовжує залишатися "критично важливим помічником" Росії у її військових зусиллях, сказав представник НАТО.

Попри все Остін висловив упевненість, що США та їхні союзники продовжать посилювати підтримку України в наступному році, незалежно від того, хто буде при владі.