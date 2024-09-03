Як переживають війну українські школярі та як починався український наступ на Курську область Росії. Акценти світових ЗМІ 3 вересня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 3 вересня.

Як переживають війну українські школярі

Фото: Чернівецька міська рада

The New York Times підготували репортаж із київської школи, щоб розповісти про життя та психологічний стан українських дітей, які щоденно проживають досвід війни.

Коли в лютому 2022 року почалося російське вторгнення в Україну і деякі з її учнів виїхали за кордон, вчителька літератури Ірина Ковальова вирішила, що настав час вийти на пенсію. Написала заяву, але її 6-класники просто благали залишитися "хоча б на час війни".

"Два роки по тому вона все ще викладає у свої 63 роки, на три роки пізніше пенсійного віку для вчителів, розриваючись від болю, спостерігаючи за тим, як її учні борються з травмами від повітряних нальотів, бомбардувань і втратою близьких. Вона переживає за тих, хто був змушений переїхати та навчатися онлайн, а також за колишніх учнів, які вже пішли в армію і воюють на передовій", – розповідають журналісти NYT.

Кожен свій ранок вчителька розпочинає із того, що перевіряє акаунти в соціальних мережах двох колишніх учнів, які стали військовими, і відчуває полегшення, коли бачить, що вони були в мережі, знаючи, що принаймні вони живі.

Директор школи Марія Лисенко сказала, що хвилюється за ціле покоління дітей, а також і за своїх вчителів.

"Діти – це як камертон, відображення того, що відбувається в нашому житті, – говорить вона. – Є причина, чому дитина лежить на парті, можливо, вона не спала всю ніч, бо чекала на звістку від когось із близьких".

Діти та вчителі по всій країні розпочали свій перший навчальний день у новому навчальному році в понеділок, в той час, підкреслює NYT, коли Росія посилила обстріли українських міст.

Свій 6 клас Ірина Ковальова називає складним, проте каже, що розуміє причини того.

"Ці діти гучні. Їм хочеться щось кричати. Але ми ніколи не питали, про що вони кричать, – наголошує вчителька. Ці діти волають про допомогу. Вони як рана, що кровоточить, і ніхто цього не бачить".

Тому замість того, щоб перевіряти домашнє завдання, одного ранку вона здивувала клас несподіваним запитанням. Вона запросила репортера The New York Times, щоб послухати їх: "Що змінилося всередині вас за ці два роки? І як би ви відобразили це в колективній картині?"

Від початку російського вторгнення пані Ірина наполягала на тому, щоб школа розглянула можливість розмістити в шкільному бомбосховищі гігантський мурал, намальований дітьми, в якому вони могли б висловити свій досвід війни. Школа зволікала, тож вона вирішила діяти на випередження, попросивши своїх учнів почати думати над проєктом.

Першим виступив 11-річний Даня, який був змушений покинути свій дім в українському місті Луганськ у 2014 році, коли вперше почалися бойові дії між підтримуваними Москвою сепаратистами та урядовими військами у східних регіонах Луганської та Донецької областей.

"Раніше я думав про свій будинок як про шафу, де можна сховатися, де тебе нічого не турбує, – сказав він. – Але це не так".

Вчителька пояснила свою ідею проєкту: "Уявіть, що учень приходить до школи через 20 років. Війна закінчилася. Ми живемо в щасливій країні. І він бачить цей мурал з підписом: "Клас 6 – Г". Він бачить шафу та ікону на шафі. І він починає думати".

"Для мене війна – це насамперед смерть. Це дуже боляче, – каже 12-річний Назарій. – У мене загинув дядько".

Пані Ірина запитує, скільки йому було років, учень відповідає, що 32.

"Мені хочеться плакати, – ділиться вчителька. — Що б ти намалював?".

"Фортецю. Лицарі в'їжджають у фортецю. І багато крові навколо", – відповів він.

Деякі діти говорили про українську мову, зауважують журналісти, але війна й агресія продовжували затьмарювати їхні думки.

"Я б намалювала звичайну дівчинку перед дзеркалом. А у відображенні – дівчинку у військовій касці", – каже 11-річна Марія, яка втекла з Донецька.

Чимало дітей говорять про особисті втрати та розлуку з рідними.

"Я не цінувала своїх родичів, бабусю чи прабабусю. Я не хотіла проводити з ними час. Але коли мої бабуся і прабабуся опинилися в окупації, я зрозуміла, що їх може не стати, – каже 11-річна Марія з Київської області і додає про картину: – Я б намалювала великий купол, який би захистив усю картину".

Інший однокласник, Кирило, висловився: "Коли почалася війна, це було набагато страшніше, ніж я очікував. Я б намалював страх". Вчителька запитала, як би він його зобразив.

"Темрявою", – відповів Кирило.

Як починався український наступ на Курську область Росії

Фото: скриншот з відео

Військові казали, що їх не попереджали про те, що вони роблять, до самого початку наступу, пише The Guardian.

Нещодавно вранці в глибині окупованої Росією території України троє солдатів українського спецназу стрибнули у свій автомобіль, заднє лобове скло якого було вибите напередодні вибухівкою, скинутою з російського безпілотника, і поїхали в напрямку України, описують журналісти видання. Шість годин по тому вони були в Києві, разом із цінним вантажем документів, захованих у коробках на задньому сидінні, – плодами чотириденної місії на ворожій території для цієї трійці.

"Тоді все було як у тумані, і лише згодом, коли виходиш звідти, розумієш, де ти щойно був і що робив", – сказав Артем, один з трьох, під час розмови на придорожній зупинці через кілька годин після того, як покинув російську територію.

Наступальна операція України в Росії, яка триває вже четвертий тиждень, шокувала своєю зухвалістю і кинула несподіваний виклик Кремлю.

Як зауважують The Guardian, попри те, що українські війська перебувають під постійним тиском на інших ділянках фронту, прорив углиб Росії забезпечив вкрай необхідний моральний підйом всередині України після місяців безперервних похмурих новин.

Частково початковий ажіотаж був викликаний несподіванкою. Президент України Володимир Зеленський та його головнокомандувач обговорювали плани наодинці, і лише кілька людей були допущені до цього кола.

"Виходячи з досвіду цієї війни, чим менше людей знає про операцію, тим успішнішою вона буде, – зауважив Михайло Подоляк в інтерв'ю в Києві. – Надзвичайно обмежена кількість людей знала про це заздалегідь".

У Сумах, найближчому до кордону українському місті, місцеві жителі помітили, що за кілька тижнів до вторгнення місто та околиці заповнилися військовими, але не знали чому. Самі військові також не були попереджені про те, що на них чекає.

"Ми думали, що нас перекидають сюди для проведення оборонних робіт проти можливого російського вторгнення", – сказав один боєць, який перебував у цьому районі за тиждень до початку штурму.

Дорога від Сум до кордону залишається заповненою військовою технікою, солдати їдуть до Росії на всьому – від мотоциклів до танків. У Суджі, за словами українських солдатів, вулиці здебільшого безлюдні, а в повітрі висить гнильний запах, що є наслідком гниття продуктів під пізнім літнім сонцем. На початку наступу багато людей втекли далі в Росію, але ті, хто залишився, зараз відрізані від світу, без виходу, без електрики і без мобільного зв'язку. Українські солдати, які патрулюють вулиці, є їхнім єдиним джерелом інформації.

Суджа вже два тижні перебуває під повним українським контролем, але російські безпілотники залишаються постійною загрозою, а робота на периферії наступу може бути страшною справою. Одного разу, зачищаючи безлюдну російську траншею, Артем побачив, як йому здалося, російського солдата, що тікав. Він уже збирався стріляти, коли зрозумів, що хтось залишив у окопі дзеркало, і він бачить у ньому власне відображення.

"Ти повзеш лісом у темряві і розумієш, що ти абсолютно один, прямо на ворожій території", – розповів Сергій, ще один член команди.

Наразі просування України вперед, схоже, призупинилося, але Росія також не змогла відвоювати територію. Київ заявляє, що не зацікавлений у спробах анексії російських земель, але наразі хоче зберегти контроль над захопленими територіями.

"Ми не Росія, ми не хочемо переписувати нашу конституцію, щоб додати ці території... Наші завдання – відсунути російську артилерію та інші системи далі, знищити склади та іншу військову інфраструктуру, яка там розташована, а також вплинути на громадську думку в Росії", – наголосив Подоляк.

Багато хто в Києві також розглядає наступ як послання міжнародним партнерам України в той час, коли дедалі гучніше лунають голоси про те, що в середньостроковій перспективі можуть знадобитися певні переговори.

За словами засновниці Центру "Нова Європа" в Києві Альони Гетьманчук, операція, деталями якої Київ заздалегідь не ділився із західними партнерами, також була породжена розчаруванням від неодноразових попереджень про ризики ескалації з боку Вашингтона.

Хоча Курська операція створила позитивний момент, серед багатьох українських солдатів зберігається гостре усвідомлення того, що ситуація на сході країни виглядає все більш похмурою, оскільки Росія неухильно наближається до міста Покровськ. Якщо це просування триватиме, то питання про те, чи варта була того Курська авантюра, швидше за все, стануть голоснішими.