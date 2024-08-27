Як ШІ допомагає розміновувати території та найбільша повітряна атака від початку вторгнення. Акценти світових ЗМІ 27 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 27 липня.

Росія атакує міста та об'єкти інфраструктури у найбільшій повітряній атаці з початку війни

У CNN написали про російський ворожий обстріл 26 серпня. Журналісти зазначають, що "Укренерго" була змушена провести аварійні відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему, повідомив Шмигаль. За словами генерального директора енергокомпанії "Ясно" Сергія Коваленка, у кількох містах, зокрема, в Києві та Дніпрі, зафіксовано відключення електроенергії.

У виданні також зазначають - Україна тижнями готувалася до великої російської атаки у відповідь на шокове вторгнення Києва в прикордонний Курський район – перше іноземне вторгнення в Росію з часів Другої світової війни.

Напередодні Дня Незалежності України, в суботу, посольство США в Києві попередило про підвищений ризик атак російських безпілотників і ракет.

Нічний штурм стався через кілька годин після того, як МЗС України закликало Білорусь відвести, як воно назвало "значне" нарощування білоруських сил і техніки на спільному кордоні. У Києві також повідомили, що серед військових на кордоні були колишні найманці Вагнера, і закликали Мінськ "не робити трагічних для своєї країни помилок під тиском Москви".

Крім того, знімальна група CNN зазначила, що у Києві та Дніпрі теж опинилася в епіцентрі подій та чула вибухи протягом ночі.

Після понеділкових ударів українські офіційні особи вкотре звернулися до своїх союзників з проханням дозволити їм завдати ударів вглиб Росії.

"Кожен лідер, кожен з наших партнерів знає, які рішучі дії необхідні для справедливого завершення цієї війни. Україна не може бути обмежена у своїх далекосяжних можливостях, коли терористи не мають таких обмежень", - сказав Зеленський

Своєю чергою у The New York Times зазначили, що удари Росії були завдані "в нестабільний час війни, на тлі транскордонного вторгнення України на південь Росії — першого вторгнення на російську землю після Другої світової війни. У понеділок українські війська продовжили спроби просування в регіоні".

"Швидкість, з якою, за заявами українських ВПС, вони перехоплювали безпілотники і ракети, знизилася на початку цього року, оскільки їхні запаси зменшилися, а Конгрес США дебатував про те, чи варто продовжувати надсилати ракети-перехоплювачі американського виробництва. Поставки відновилися навесні після того, як Сполучені Штати ухвалили законопроєкт про допомогу на суму 61 мільярд доларів, а цього літа в Україну ринули західні системи протиповітряної оборони", - додають у виданні.

Американські журналісти наголошують, що протиповітряна оборона, яку забезпечують союзники України, є найбільш ефективною для захисту Києва, а також стратегічних військово-економічних об’єктів. Інші міста залишаються слабко захищеними, іноді лише солдатами, які намагаються перехопити безпілотники та крилаті ракети, стріляючи з кулеметів, встановлених на кузовах пікапів.

В Україні проходить бета-тест впровадження штучного інтелекту для пошуку наземних мін

Дрон-собака є однією з небагатьох нових технологій у протимінній боротьбі - сфері, яка, на думку експертів, не зазнала значних змін за останні 50 років, пише The New York Times. Але оскільки дрони, які зазвичай визначаються як безпілотні апарати, а не лише літаки, що пілотуються дистанційно, зарекомендували себе в Україні як важлива наступальна зброя в сучасних бойових діях, тепер вони можуть також забезпечувати оборону з новими і безпечнішими способами виявлення і знешкодження наземних мін.

Після понад 10 років війни Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі. Експерти підрахували, що близько однієї третини її території необхідно розмінувати — складна та смертоносна місія будь-коли, а тим більше під час війни. Незліченні тонни боєприпасів, що не вибухнули, як від російських, так і від українських військ, додаються під час щоденних обстрілів, деякі з яких включають касетні боєприпаси, які можуть лежати в землі роками, створюючи небезпеку для цивільного населення.

Російські війська часто намагаються заманити українців у пастку, обстрілюючи ракетами з мінами за лінією фронту, перекриваючи шляхи постачання та відступу. Саме тут безпілотник зі штучним інтелектом може швидко допомогти вибрати маршрут, знаходячи міни, яких слід уникати.

З минулого року українці вже випробовують безпілотники мінно-пошукового призначення, оснащені інфрачервоними камерами, магнітометрами та аналізом нейронних мереж — різновидом ШІ. За словами першого віцепрем'єр-міністра України Юлії Свириденко, деякі з цих тестів показали 70-відсоткову успішність виявлення мін.

Пошук мін все ще надзвичайно повільний процес, аналітику потрібно щонайменше два дні на перегляд фотографій і відео, зібраних безпілотниками HALO будь-якого з 288 мінних полів в Україні, які задокументувала гуманітарна група.

Але коли нове програмне забезпечення, розширене штучним інтелектом, буде готове, цей графік можна буде скоротити, можливо, до пів години, говорить спеціаліст з досліджень і розвитку HALO Метью Аберкромбі.

HALO Trust також співпрацює з Державним департаментом, який витратив майже 210 мільйонів доларів на розмінування в Україні з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і допомогла сепаратистам захопити землі на Донбасі. За останні два роки спроби оснастити Україну будь-чим – від теплових детекторів до магнітометрів і камер для гіперспектральних зображень – набрали обертів.

Інженери розробили власну версію програмного забезпечення для виявлення мін, яке базується на зображеннях, отриманих дроном. Вони також працюють над ручним сканером, який може показувати солдатам форму закладеної міни на основі того, що фіксує міношукач, а потім повертати це в базу даних для створення карти розташування вибухівки.

Крім того, спеціалісти розробили безпілотного собаку, оснащеного датчиками нічного бачення в "очах", що принесло йому прізвисько Anthrax, тому що "він дуже страшний" у темряві, пояснює фізик протимінного відділу Командування розвитку бойових можливостей армії Кендалл В. Джонсон.

Кілька місяців тому група молодих солдатів випробувала Anthrax у сценаріях виявлення мін, сказав пан Джонсон, і вони стали великими шанувальниками цього "хлопця".

"Я точно бачу майбутнє, в якому дрон може знайти міну, а потім хтось натискає кнопку, яка каже: Так, це міна, і натискає іншу кнопку, щоб позбутися міни. Я бачу в цьому набагато більше автоматизації", - наголосив Джонсон.