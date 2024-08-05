Який вплив матимуть винищувачі F-16 в Україні, та як українці борються за відсторонення росіян та білорусів на Олімпіаді в Парижі. Акценти світових ЗМІ 5 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 5 серпня.

Брак підготовлених пілотів і обмежена кількість реактивних літаків обмежуватимуть безпосередній вплив F-16

Фото: Олександр Сирський

F-16 американського походження прибули в Україну. Очікується, що в найближчі місяці буде більше F-16, хоча президент Зеленський визнав, що в Україні ще немає достатньо підготовлених пілотів, щоб керувати ними всіма. Так у ВВС наголосили , що поява реактивних літаків знаменує важливу віху у зміцненні можливостей ВПС України, які в основному спираються на старі реактивні літаки радянських часів.

Зеленський також не уточнив, скільки літаків прибуло в Україну – і чи всі вони були надіслані Данією, Нідерландами та США, яким він окремо подякував. Журналісти зазначають, що завдяки здатності нести бомби та ракети F-16 теоретично повинні дати можливість військово-повітряним силам завдавати більше ударів глибоко всередині окупованої території та, можливо, по цілях поблизу кордону в Росії.

Вони також можуть допомогти захищатися від російських плануючих бомб — глухих боєприпасів, оснащених наборами висувних крил і модулями наведення для забезпечення можливостей точного удару, подібних до боєприпасів JDAM із Сполучених Штатів.

У The New York Times написали, що прибуття реактивних літаків "принаймні зміцнить моральний дух українців, який був ослаблений місяцями повільного, але стабільного просування Росії на полі бою, та нищівних атак на енергомережу країни". Зокрема, певна кількість реактивних літаків обмежуватимуть їхній безпосередній вплив.

Офіційний представник США на умовах анонімності в коментарі виданню сказав, що близько шести пілотів здійснюють тестові польоти у "безпечному" українському повітряному просторі. За його словами, українські пілоти звикають до операцій у невеликих масштабах і ще не вступили в бій з росіянами.

Як українці намагаються припинити участь російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді в Парижі

Еліна Світоліна/Фото: Getty Images

Низка відомих українців, включаючи тенісистку Еліну Світоліну та колишнього боксера Володимира Кличка, закликали відсторонити всіх російських і білоруських спортсменів від цьогорічних Олімпійських ігор, пишуть у СNN.

Журналіст Артем Худолєєв почав перевіряти публікації в соцмережах російських і білоруських спортсменів, а також переглядати відео з різноманітних заходів, що проходять у двох країнах. Потім він поділився своїми відкриттями зі спортивними та державними органами. Худолєєв повідомив, що почав складати список російських і білоруських спортсменів, які завоювали медалі на попередніх Олімпійських іграх і були висунуті своїми збірними для участі в міжнародних змаганнях. Він підрахував, що таких спортсменів було близько 600, базуючись на його пошуках в Інтернеті.

"Я збирав пости на підтримку війни, якщо вони були в Instagram. Зокрема, були фотографії спортсменів з російськими військовими, які вже брали участь у вторгненні, вподобання постів на літеру Z, лайки постів військових", – сказав Худолєєв.

Згодом журналіст заручився підтримкою Національного олімпійського комітету (НОК) України та Мінспорту, які також активно лобіювали виключення російських і білоруських спортсменів, які підтримували війну, з Олімпіади.

За пів року до початку Олімпіади міністерство та НОК почали долучати всі докази, надані Худолєєвим, до своїх офіційних звернень, опублікувавши ці листи на своєму сайті.

Журналіст зберіг відеозаписи спортсменів і, вважаючи, що вони демонструють підтримку війни в Україні, надіслав цю інформацію – у понад 30 електронних листах – офіційним особам. Через кілька тижнів стало відомо, що спортсмени були відсторонені від чемпіонату.

У липні правозахисна фундація Global Rights Compliance (GRC) оприлюднила звіт, у якому зазначено, що понад дві третини російських спортсменів, які мали намір взяти участь в Олімпіаді, порушили "Принципи участі" МОК щодо вторгнення Росії в Україну.

Це включає в себе докази того, що спортсмени підтримують війну в соціальних мережах, беруть участь у провоєнних турнірах і є членами російських військових організацій, згідно з GRC. Худолєєв припустив, що велика ймовірність того, що спеціальна комісія МОК врахувала його докази, визначаючи, яких спортсменів включити до участі в Олімпіаді.

Зокрема, наприклад, у червні Сергій Соловейчик, президент Федерації дзюдо Росії, заявив, що жоден із чотирьох дзюдоїстів, які пройшли кваліфікацію для змагань у Парижі, не братиме участі через "принизливі умови", окреслені МОК.

Журналіст Худолєєв зазначив, що його наступною місією буде зосередитися на зимовій Олімпіаді 2026 року, де, на його думку, не повинно бути місця російським і білоруським спортсменам, які підтримують війну в Україні.