Зеленський зазнає критики за кадрові зміни, а лейбористи сподіваються на прогрес у створенні трибуналу над Росією. Акценти світових ЗМІ 5 вересня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 5 вересня.

Зеленський зазнає критики за кадрові зміни

Фото: president.gov.ua

У середу президент України Володимир Зеленський спровокував негативну реакцію в Києві, коли парламент розпочав найбільшу перестановку урядових ролей з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії, пише Politico.

Видання зауважує, що в той час, як російські війська просуваються на сході України, а Київ переконує західних союзників у необхідності використання їхніх ракет на російській території, провідні опозиційні діячі звинуватили Зеленського в тому, що він все частіше призначає на урядові посади своїх близьких союзників і лояльних до нього людей, намагаючись консолідувати владу навколо свого офісу. Воєнний стан, який залишається чинним, поки Україна бореться з російським вторгненням, надає президенту більше повноважень і оголошує вибори поза законом. Однак деякі опоненти кажуть, що президент переступив межу.

"Всі дії нинішньої влади говорять про систематичну централізацію влади Президентом і його апаратом, – заявила в інтерв'ю Politico народна депутатка від опозиційної партії "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе. – Цей шквал відставок урядовців свідчить про серйозну управлінську кризу в країні".

Серед тих, хто готується до відставки, – популярний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який подав у середу заяву про відставку з поки що непояснених причин, акцентує медіа.

Фото: Reuters

Один колишній високопоставлений український чиновник, який, як і інші учасники цієї історії, побажав залишитися анонімним, щоб відверто розповісти про перестановки, сказав Politico, що Кулебу, швидше за все, відправили у відставку через конфлікт із впливовим главою офісу Зеленського Андрієм Єрмаком.

"Завдяки своїй посаді Кулеба мав налагоджені прямі контакти з Блінкеном, з Бербок і багатьма іншими. Навіть якби він був на 300 % лояльним, офіс президента не міг залишити такий канал комунікації в руках людини, в якій вони не до кінця впевнені, що це їхня людина, якщо ви розумієте, що я маю на увазі", – відзначає посадовець.

І тут Politico підкреслює, що хоча Зеленський і покладається на своїх високопосадовців, комунікацію Києва з Вашингтоном насамперед очолює його власний офіс, а саме Єрмак. Міністр оборони Рустем Умеров також близький до адміністрації Байдена і часто спілкується з міністром оборони Ллойдом Остіном. Ці двоє залишаються на своїх посадах. Обидва відвідали Вашингтон минулого тижня, де зустрічалися з високопосадовцями з адміністрації Байдена.

Чиновники та радники Зеленського натомість сказали виданню, що Кулеба, хоча він був відомий багатьом у світі і часто з'являвся на телебаченні, за останній рік мало що зробив для просування відносин Києва з Вашингтоном або інтересів на полі бою. Замість цього, за їхніми словами, він просував свою нову книгу.

Тим часом деякі українські урядовці, наближені до Зеленського, та аналітики відкинули критику і закликали опозицію не драматизувати давно заплановані кроки, спрямовані на посилення виснаженої війною влади.

"Сьогодні нам потрібна нова енергія, і ці нові кроки пов'язані зі зміцненням нашої держави в різних напрямках", – сказав сам Зеленський.

За словами українського чиновника, наближеного до Зеленського, мета перестановок - перезавантажити уряд і - окрім перепризначення деяких звільнених міністрів на інші посади - заповнити деякі давно вакантні посади, такі як міністри інфраструктури, культури, сільського господарства та у справах ветеранів.

Осінь буде надзвичайно важливою для України. Її державні інститути, включно з урядом і офісом президента, повинні бути зміцнені, сказав Зеленський в одній зі своїх заяв.

Пізно ввечері в середу Давид Арахамія, голова парламентської центристської партії Зеленського «Слуга народу», оголосив, що депутати, за участю Зеленського, провели зустріч, під час якої визначилися з ключовими новими кандидатами.

Нинішній заступник міністра закордонних справ і колишній заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга замінить Кулебу.

Інший заступник Офісу президента Олексій Кулеба стане віце-прем'єр-міністром і міністром інфраструктури та регіональної політики, а Ольга Стефанішина – міністром юстиції, зберігши за собою посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції.

Новим міністром культури та інформаційної політики стане Микола Точицький, який також є заступником в офісі президента, щоб посилити боротьбу з дезінформацією, повідомляє Politico.

Камишин перейде до Офісу президента, де продовжить займатися питаннями озброєння та інфраструктури. На посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості його замінить Герман Сметанін, нинішній генеральний директор державного концерну "Укроборонпром", додають у виданні.

"Це неправда, що на вищі державні посади призначають лише наближених до влади людей", – сказав депутат від "Слуги народу" і голова комітету у закордонних справах у парламенті Олександр Мережко, наводячи приклад міністра оборони Умерова, який походить з ліберальної, проєвропейської партії "Голос".

Тим часом політичний аналітик Українського центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що, мовляв, "під час такої війни неможливо залишатися повністю демократичним".

Разом із тим, наголошує Politico, ця аргументація не зовсім працює для внутрішніх опонентів Зеленського, які вважають, що президент переступив межу своїм останнім маневром, і хочуть більш представницького уряду, оскільки війна з Росією продовжується.

"Зараз нам потрібен уряд порятунку, навіть не єдності, – сказала Климпуш-Цинцадзе. – Але ми погодимося на співпрацю лише тоді, коли український уряд повернеться до верховенства права, оскільки навіть війна не є виправданням".

Команда Байдена раніше підштовхувала Київ до включення більшої кількості голосів громадянського суспільства до складу уряду.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розкритикував відсутність нових облич у своєму дописі на Facebook.

"Зеленський каже, що потрібна нова енергія, але ви помітили, що в цьому «великому відновленому порядку» досі не видно жодної нової людини? – запитав народний депутат. – Всі зміни – це просто ротація серед людей, які вже є в уряді".

Наразі західні союзники публічно не критикують Зеленського та київську адміністрацію, попри певне занепокоєння через те, що президент наповнює свій уряд лояльними до нього людьми. У США представники адміністрації були стримані у висловлюваннях щодо своїх почуттів з приводу цих змін.

"Можуть бути причини для занепокоєння", – сказав один з високопосадовців адміністрації, відмовившись надати подальші подробиці. Цей коментар з'явився лише після того, як чиновник побажав залишитися анонімним, щоб бути відвертим.

Лейбористи сподіваються на прогрес у створенні трибуналу над Росією

Новий лейбористський уряд Великої Британії хоче надати нового імпульсу дворічним міжнародним зусиллям зі створення спеціального трибуналу, який би мав повноваження судити російське керівництво за злочин агресії, заявив лорд-канцлерка Шабана Махмуд, передає The Guardian.

Видання зауважує, що дискусії супроводжуються суперечками щодо відповідного органу для створення спеціального трибуналу, а також побоюваннями в США, що якщо якась організація буде уповноважена позбавити російське керівництво імунітету від судового переслідування в іноземному суді, західні лідери можуть зіткнутися з загрозою судових позовів у майбутньому.

Велика Британія була однією з рушійних сил в основній групі з 40 країн, які намагаються знайти механізм притягнення до відповідальності трьох російських лідерів – Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова – до відповідальності.

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Махмуд сказала Guardian, що необхідно вжити термінових заходів – не лише на військовому фронті, але й у правовій сфері – щодо того, що сталося з Україною.

"Ми хочемо влити трохи енергії в цей процес, тому що він триває занадто довго, – сказала вона. – Ми хочемо пропрацювати це дуже ретельно, але в потрібному темпі, щоб розблокувати найкращий механізм для створення спеціального трибуналу".

Вона виступала напередодні зустрічі міністрів юстиції країн-членів Ради Європи у Вільнюсі, на якій обговорюватимуться шляхи просування дискусії щодо формату міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького, який може забезпечити глобальну легітимність. Лейбористи в уряді вперше порушили питання про притягнення Путіна до відповідальності за вторгнення в Україну.

Лорд-канцлерка сказала, що їй відомо про потужну підтримку в Україні та інших країнах ідеї про те, що Рада Європи має відігравати центральну роль у створенні спеціального трибуналу.

Тіньова міністерка закордонних справ Алісія Кернс заявила цього тижня, що під час перебування Девіда Кемерона на посаді міністра закордонних справ консерваторів міжнародний консенсус схилявся до "спеціального трибуналу, який проводився б у третій країні, був би створений на основі договору між Радою Європи та Україною і підтриманий ширшим колом держав-членів шляхом голосування на Генеральній асамблеї ООН". Вона закликала провести голосування з цього питання на Генеральній Асамблеї пізніше цього місяця.

А Шабана Махмуд також додала, що уряд хоче знайти механізм, який "буде ефективним, відповідатиме правовим викликам і буде дієвим", не сповільнюючи процес.

У Великій Британії справу створення спеціального трибуналу найбільше просувають адвокат з прав людини Філіп Сендс КС і колишній прем'єр-міністр Гордон Браун. Вони стверджують, що шлях до спеціального трибуналу через Раду Безпеки ООН заблокований через існування російського вето, що робить Раду Європи найкращою альтернативою.