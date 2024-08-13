Зв'язки Росії з Іраном стають дедалі міцнішими, а Україна контролює вже 1000 кв км на Курщині. Акценти світових ЗМІ 13 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 13 серпня.

Зв'язки Росії з Іраном стають дедалі міцнішими

Як свідчать їхні постійні партнерські оборонні відносини, Москва і Тегеран вважають, що війни проти Ізраїлю і України нерозривно пов'язані між собою – і Захід був би нерозумним, якби розділяв їх, пише політичний аналітик Деніел Кочіс у матеріалі на шпальтах Politico.

Він нагадує, що минулого тижня, коли Сергій Шойгу перебував у Тегерані, з'явилися повідомлення про те, що Росія передала Ірану балістичні ракети малої дальності "Іскандер" і системи радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН". Якщо це підтвердиться, зауважує експерт, ця передача підкреслить, на що готовий піти президент Росії Владімір Путін, щоб виграти війну проти України.

Зокрема, вперше розгорнута у 2014 році, "Мурманськ-БН" є сучасною системою, яка точно стане модернізацією для Ірану.

"Ці поставки – разом з можливістю того, що Іран має або незабаром отримає російські винищувачі Су-35 – чітко підкреслюють високу ціну передових технологій, які Тегеран отримує від Москви в обмін на допомогу Україні, – каже Деніел Кочіс. – І в міру того, як Іран просувається вгору по тому, що він може придбати у Росії, загроза інтересам США та їхнім союзникам на Близькому Сході зростає.

Звичайно, до лютого 2022 року Іран і Росія вже мали міцні оборонні відносини, однак, пояснює аналітик, вони полягали насамперед у тому, що Тегеран купував російську зброю. Відтоді нові події змінили цю парадигму, не лише послабивши здатність Москви отримувати високі технології від Ірану, але в деяких випадках навіть поставивши Росію в незвичне становище, коли вона змушена шукати іранські технології.

Побачивши успішне застосування Україною турецьких безпілотників Bayraktar TB2 на ранніх етапах війни, Москва звернулася до Ірану, щоб заповнити прогалину в тому, що швидко ставало центральним компонентом війни – у безпілотниках. А іранські безпілотники можна виробляти дешево і масово, але навіть у разі успішного перехоплення вони вимагають завищених витрат, оскільки їх збивають дорогими ракетами, які мають тривалий час виробництва.

"Наприклад, безпілотник Shahed-136, оснащений двигуном, що використовує технологію, незаконно придбану у німецької компанії, може бути побудований за ціною від 20 до 50 тисяч доларів за одиницю. І хоча Іран змусив Росію заплатити значну націнку за ці безпілотники ($193 тисячі), ці витрати все одно становлять лише частину вартості, яку Росія мала б витратити на виробництво таких ракет, як "Калібр", KH-101 або "Іскандер"", – підкреслює аналітик економічний компонент.

Прагнучи ще більше знизити вартість одиниці продукції і збільшити загальну кількість доступних для використання безпілотників, Росія придбала іранське ноу-хау і створила завод для внутрішнього виробництва у своєму регіоні Татарстан. Таким чином, Росія тепер збирає "Шахеди" і виробляє багато (хоча і не всі) компоненти самостійно, в той час, як високоякісні комплектуючі для заводу, такі як двигуни, мікроелектроніка і оптика, або виробляють в Китаї, або постачають з Китаю.

"За повідомленнями, Москва має на меті виробляти 6 тисяч таких безпілотників в рік до наступного літа. І що ще більш тривожно, є певні свідчення, що російські інженери вдосконалили певні аспекти їхньої конструкції, зокрема, покриття, яке робить їх менш помітними для радарів", – наголошує Деніел Кочіс.

На його думку, виклики, пов'язані з поглибленням зв'язків між Москвою і Тегераном, залишатимуться перед Заходом певний час. Роль Ірану в атаках ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня була частково подарунком Росії, щоб послабити тиск на її сили в Україні, і внести розколи в західний альянс.

"Як свідчать ці тривалі тісні оборонні відносини, Росія й Іран розглядають війни проти Ізраїлю і України як нерозривно пов'язані – і ми, на Заході, були б нерозумними, якби відокремлювали їх ", – підсумовує експерт.

Україна контролює вже 1000 кв км на Курщині

Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що його війська контролюють 1000 кв км прикордонної з Росією Курської області, а тим часом Путін пообіцяв "гідну відповідь" за напад і наказав своїм військам "витіснити ворога з наших територій", повідомляє The Guardian.

"Ми продовжуємо проводити наступальну операцію в Курській області. Наразі ми контролюємо близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації", – сказав Олександр Сирський у відео, опублікованому в Telegram-каналі Зеленського.

Він не надав інших подробиць, продовжуючи стратегію мовчання Києва, яка різко контрастує з минулорічним контрнаступом, про який було відомо за кілька місяців, і який наштовхнувся на російські оборонні рубежі, зауважує видання.

Сирський виступив через кілька годин після того, як Олексій Смирнов, виконуючий обов'язки губернатора Курської області Росії, повідомив, що сили Києва взяли під контроль 28 населених пунктів в ході вторгнення вглиб Росії на близько 12 км і завширшки 40 км.

На телевізійній зустрічі з урядовцями Путін заявив, що "одна з очевидних цілей ворога – посіяти розбрат, ворожнечу, залякати людей, зруйнувати єдність і згуртованість російського суспільства".

У понеділок влада Курська оголосила, що розширює зону евакуації, включивши до неї Бєловський район, де проживає 14 тисяч мешканців. Сусідня Бєлгородська область також заявила, що евакуює свій прикордонний Красноярузький район.

Путін заявив, що Росія відповість "одностайною підтримкою всім, хто потрапив у біду", і заявив, що збільшилася кількість чоловіків, які записуються воювати: "ворог отримає гідну відповідь".

Тим часом Зеленський сказав, що Сумська область України, яка лежить через кордон з Курською областю, зазнала майже 2100 ударів з боку Росії з 1 червня.

"Росію треба змусити до миру, якщо Путін так сильно хоче воювати", – наголосив Зеленський і додав: – Росія принесла війну іншим, а тепер війна повертається до них додому".

Українська атака сталася після місяців повільного, але впевненого просування російських військ на сході, що змусило українські війська відступити, намагаючись протистояти інтенсивному використанню російських авіабомб і штурмових військ.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив агентству Reuters, що Курська операція виглядала так, ніби її метою було відволікти російські війська та їхнє керівництво від східних фронтів.

Перебуваючи в понеділок у Києві, сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав адміністрацію президента США надати Україні зброю, якої вона потребує.

"Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, красиво. Продовжуйте в тому ж дусі", – сказав він журналістам.

Бойові дії всередині Росії також відродили питання про те, чи використовує Україна зброю, надану країнами-членами НАТО. Деякі західні країни не дозволили Україні використовувати їхню військову допомогу для ударів по російській території, побоюючись, що це сприятиме ескалації, яка може втягнути Росію і НАТО у війну.