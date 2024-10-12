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Путін у Туркменістані: сходознавець Якубович розповів, про що йшлося на "форумі миру" серед військових диктатур

Тетяна Нижник
12 жовтня, 2024 субота
19:58
Світ путін літак

Насправді візит Путіна до Туркменістану не був випадковим, тому що там відбувався форум з діалогу культур за мир

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Про це розповів сходознавець, кандидат історичних наук, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету Михайло Якубович у етері телеканалу "Еспресо".

"Це абсурдно, але всі військові диктатури люблять мир. Хоча Туркменістан заявляє себе як абсолютно нейтральну країну, і в певному сенсі це так і є. Він, до речі, не входить до ОДКБ і в конфліктах сусіднього Киргизстану і Таджикистану, афганській війні та інших негараздах виявляв себе дуже стримано. Треба віддати належне їхньому третьому очільнику. Туди також прибув Токаєв з Казахстану, якого дуже урочисто зустрічали. Пізніше прибули сусідні лідери. Швидше за все, обговорювалось питання контролю над Центральною Азією, тому що в Росії були побоювання, що Центральна Азія попливе кудись чи то в бік Китаю, чи то в бік країн, де переможні нібито ісламські революції. Але наразі в Центральній Азії більш-менш стабільні режими. Ці режими нещодавно проводили форум разом з Німеччиною, центральноазійсько-німецький форум, куди їздив канцлер Шольц. Це відбувалося в Казахстані, і тут треба було трохи це перебити, готуючи саміт БРІКС, Путіну треба було на один день буквально туди прилетіти, щоб показати, хто в домі господар. Хоча насправді багато цих країн на рівні різних широких верств населення та опозиційних партій мають певну антиросійську риторику. Простіше кажучи, якби не вплив Росії, то, мабуть, жодна з цих країн не втримала б свої діючі еліти", - зазначив він.

З Іраном ситуація така, що Росія хоче створити вантажний морський сухопутний коридор, каже Якубович.

В Ірані є такий порт, як Бендер-Аббас, це вихід на Індію, вихід на Китай. До речі, найбільший покупець іранської нафти зараз - це Китай. Іран вийшов за обсягами продажу нафти на рівень приблизно 5-7 років тому, тобто досить багато продають. Вони хочуть налагодити залізничне сполучення. З Азербайджаном є питання, як далі вести цю гілку через Каспійське море. Адже море - така річ, що в добу розвитку морських дронів і літаючих апаратів можуть бути проблеми з цим. Азербайджан не дуже хоче виступати транзитером, тим більше військових вантажів, і вони починають промацувати Казахстан, Узбекистан, Туркменістан. Туркменістан має величезний кордон з Іраном, хоча Туркменістан на це не підпишеться. Так само, як зараз, коли промацувалося питання з якоюсь там валютною системою БРІКС, щоб стати замінником долара чи юаня, в цих країнах особливої ініціативи теж немає. Вони на публіку всі з Путіним погоджуються, їздять до Москви. Але насправді вони тримаються вичікуючи і намагаючись диверсифікувати свої зовнішньополітичні контакти", - розповів сходознавець.

Президент Туркменістану диверсифікує свої візити, телефонні дзвінки, їздить по різних країнах, приймає делегації. На рівні торговельно-економічного співробітництва вони з Кореєю нормально працюють, а в Європі працюють з Німеччиною, зауважив Якубович.

"Вони в обличчя Путіну кажуть, що все добре, але військової підтримки не надають. Питання санкцій та торгівельні речі вирішують не лише вони. Тому тут питання не стільки російсько-іранських відносин, скільки показати, яку роль у цьому може зіграти Центральна Азія. Лідери центральноазійських країн не дуже хочуть повністю стати не лише придатком Росії, а й мостом, по якому Росія та Іран будуть вирішувати свої темні справи. Тобто це тривала гра за Центральну Азію, в яку, як бачимо, включився Іран", - резюмував він.

  • В Міністерстві закордонних справ України відреагували на візит російського диктатора Володимира Путіна до Туркменістану: у відомстві нагадали, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Теги:
Володимир Путін
Європа
Іран
ОДКБ
Військові новини
Олаф Шольц
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