Путін збирається говорити про майбутнє зі США, він не розуміє, нащо йому перемовини з Україною, - Портников

Таку думку висловив публіцист, журналіст Віталій Портников у етері телеканалу "Еспресо".

"Путін не збирається розмовляти з Україною, він планує розмовляти із Заходом. Адже ми не можемо дати Російській Федерації гарантії безпеки. Їх можуть дати лише Сполучені Штати Америки. Тому, за великим рахунком, це пропозиція поговорити про майбутнє із США. Нічого не змінюється з 2022 року. Російський президент в принципі не розуміє нащо йому проводити перемовини з Україною", - зауважив він.

Коментуючи зустріч президента Володимира Зеленського з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, Портников зазначив, що сьогодні це розмови навколо неіснуючих подій.

"Усі ці зустрічі, формати і розмови, це протокол навколо неіснуючих подій. Сьогодні ключовим моментом є зовсім не наше бачення того, що відбувається з війною, а російське бачення. Якщо Росія не збирається йти на жодні перемовини, то жодні формати не мають значення. Путін у своїй розмові з Дмитром Кисельовим сьогодні сказав, що Росія продовжує висувати ті самі вимоги, які вона висувала у 2022 році, вимоги гарантій безпеки. Фактично, можна чітко сказати, що ніяких змін у позиції президента Російської Федерації не відбулося", - сказав він.

Якщо Путін помре, масштаб війни може навіть збільшитись, - додав журналіст.

​​"Ми маємо справу не з особистістю, а з вертикаллю влади, створеною ФСБ, де практично всі поділяють відповідні ідеї. Якщо уявити, що Путін не буде вбитий, а помре своєю смертю, то ситуація може розвиватися у бік більшої радикалізації влади, з більшим масштабом війни. Людина, яка може бути спадкоємцем Путіна, буде вважати його нерішучим і може негайно застосувати те, що Путін не застосував. Тоді ми дійсно зустрінемося з такою війною, яку ніколи не бачили. А може бути лібералізація влади, з точки зору припинення активних, агресивних дій", - розповів Портников.