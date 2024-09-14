"Росія нам не ворог": в Італії з'явилися проросійські плакати із закликами припинити допомогу Україні

Про це повідомляє CNN.

Цього тижня в Римі також з'явилися плакати з написами: "Достатньо грошей на зброю для України та Ізраїлю. Ми хочемо миру. Ми відкидаємо війну".

Вперше плакати з’явилися на півночі Італії в червні, та були помічені у Вероні, Модені, Пармі, Пізі та кількох містах південного регіону Калабрії, були оплачені асоціаціями, які були створені для протесту проти карантину в країні через COVID-19.

У посольстві України в Римі прокоментували інциденти: "Ми глибоко стурбовані зухвалістю російської пропаганди у Вічному місті. Ми просимо муніципалітет Риму переглянути дозвіл на такі плакати, які мають чітку мету реабілітувати імідж держави-агресора".

Фото: Посольство України в Італії

Зазначається, що у деяких місцях плакати зняли місцеві чиновники, а в інших дозволили залишити до закінчення терміну оплати.

У Римі плакати викликали обурення мерії, оскільки вони містили як назву міста, так і його офіційний символ. У постанові місцевій поліції та рекламній компанії, яка володіє рекламними щитами в Римі, було наказано зняти всі плакати.

Попри наказ зняти плакати, у п’ятницю, 13 вересня, на площі Мадзіні, одній із найжвавіших транспортних розв’язок міста, у заможному житловому районі все ще був один із плакатів.

Піар-компанія Sovranita Popolare опублікувала на своєму вебсайті статтю, взявши на себе відповідальність за кампанію, та цитуючи статтю 11 італійської конституції, яка говорить: "Італія відкидає війну як інструмент агресії проти свободи інших народів і як засіб для вирішення міжнародних спорів. Італія погоджується на умовах рівності з іншими державами на обмеження суверенітету, які можуть бути необхідними для світового порядку, що забезпечує мир і справедливість між народами. Італія сприяє і заохочує міжнародні організації, які сприяють досягненню цих цілей".

Піарники стверджують, що після вторгнення Росії в Україну "політики, лідери, партії, уряд, яких підтримувала союзницька та спільницька преса, повільно, звертаючись до громадян Італії, нагнітали страх, що ворог близький до вторгнення в Європу. Італійські розбурхувачі війни протягом двох років розпалювали русофобію, почуття ненависті до російського народу, культури та мистецтва".