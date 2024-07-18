"Сказане під час виборчої кампанії не обов’язково перетворюється на факти": Патрік Тернер про вплив виборів у США на підтримку Києва

Про це він сказав у інтерв'ю Грузинській службі Радіо Свобода.

Обговорюючи підсумки саміту НАТО, що відбувся 9-11 липня у Вашингтоні, Патрік Тернер зауважив, що американські політичні дебати дещо відвертали увагу під час саміту, проте це не вплинуло на його фактичні результати.

"У Конгресі обидві партії продовжують підтримувати НАТО. Була потужна підтримка з думкою про Україну обох політичних сторін, коли відбулося голосування щодо додаткового фінансування. Отже, я доволі впевнений, як і мій бос Єнс Столтенберг був упевнений, що незалежно від результату виборів у США, НАТО матиме хорошу підтримку", – сказав Тернер.

Стосовно підтримки України після виборів президента у США новопризначений очільник Представництва НАТО в Україні зазначив, що він не береться робити прогнози, проте сподівається, що вона залишиться на високому рівні.

"Щодо підтримки України, то я не буду робити прогнози, як у нас все може виглядати наступного року, що саме це може означати. Мій багаторічний досвід показує, що деякі речі, досить багато речей, сказаних під час виборчої кампанії, не обов’язково перетворюються на факти та політику. Отже, поживемо і побачимо. Поки що підтримка України була доволі єдиною і набагато сильнішою, ніж Путін міг на це коли-небудь розраховувати. І я розраховую, що так буде й надалі. Пакет, складений на саміті, є хорошим сигналом цього, і він розроблений як довготерміновий сигнал, а не лише проміжний сигнал на наступні шість місяців", – наголосив Тернер.

Він також прокоментував заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа про те, що він може "завершити війну в Україні за 24 години".

"Я не можу спекулювати від чийогось імені щодо того, що це може означати на практиці. Можу уявити, що схожа риторика може тривати найближчими місяцями. Те, що зараз чітко зрозуміло, – що Росія не налаштована вести переговори. І коли саміт тривав, вони дали зрозуміти, що їхня стратегічна мета – розчленувати Україну, аби Україна як окрема країна припинила своє існування", – сказав він.

Тернер додав, що він підтримав би перемовини з Путіним лише в тому разі, якби їхньою метою було "ще більше прояснити, що в нього немає шляху до перемоги, є лише шлях до поразки, і сказати, що для досягнення цього буде використано більше засобів". Проте наразі він не бачить можливості схожих переговорів.

Тернер пояснив: досі Росія, коли озвучувала зацікавленість у переговорах чи пропозиції "про мир", ці пропозиції означали "ми зберігаємо те, що взяли". Він не вважає, що це мирна пропозиція або ж прийнятний результат для України. Представник НАТО нагадав, що Україна досі була надзвичайно чіткою та рішучою та неймовірно тримала позиції проти значно сильнішого й більшого супротивника, завдаючи РФ колосальних втрат. І при цьому не виказує жодних ознак того, щоб сказати: "З нас досить".

"Друзі України, союзники по НАТО, на саміті заявили, що "ми ніколи не визнаємо російські анексії в Україні". Отже, ні Крим, ні Донбас, ні території, які зараз окуповані за межами Донбасу. Тому ми ніколи не визнаємо (російської окупації, – ред.), – наголосив Патрік Тернер. – Я думаю, що шлях до поділу чужої країни – це не той шлях, яким ми повинні йти. І якби це була наша власна країна, чи то Сполучене Королівство (я британець), чи Німеччина, чи Франція, чи США, ми не хотіли б розглядати цей шлях. Але, як завжди, доведеться почекати, що принесе майбутнє".

Довідково. 17 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про призначення нового очільника Представництва НАТО в Україні. З вересня 2024 року представництво очолить британець Патрік Тернер.

Раніше Тернер був помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій, помічником з оборонної політики та планування, а також обіймав низку вищих державних посад у Великій Британії.