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США і Туреччина обговорили зміцнення зв'язків у сфері безпеки та енергетики

29 березня, 2024 п'ятниця
18:47
Світ

Представники США і Туреччини обговорили в Анкарі питання покращення безпекових та енергетичних зв'язків на тлі намагань відновити зв'язки між двома країнами

Про це повідомляє Bloomberg.

Зустріч з американською делегацією, до складу якої входили голова комітету з питань збройних сил палати представників Майк Роджерс, член комітету Адам Сміт і посол Джефф Флейк, провели міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і міністр оборони Ясар Гюлер.

"Енергетика, енергетична безпека і можливості співпраці обговорювалися в рамках стратегічних відносин між Туреччиною і США", - йдеться в повідомленні МЗС Туреччини в соцмережі X.

Як зазначили у виданні, президент Туреччини Ердоган відвідає Вашингтон у травні, а США також ведуть переговори про збільшення закупівель турецьких вибухових речовин для підтримки України у її боротьбі з Росією. Попри те, що Туреччина намагається підтримувати зв'язки з обома сторонами у війні, вона дедалі більше дотримується санкцій проти РФ.

Туреччина прагне збільшити закупівлі скрапленого природного газу у США і реекспортувати частину газу до сусідніх країн, оскільки прагне стати регіональним енергетичним хабом.

  • Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що російсько-український конфлікт перетворився на війну на виснаження. Він вважає, що 2025 рік стане мирним для України.

Теги:
Україна
Росія
Туреччина
Війна з Росією
США
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