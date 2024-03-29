США і Туреччина обговорили зміцнення зв'язків у сфері безпеки та енергетики

Про це повідомляє Bloomberg.

Зустріч з американською делегацією, до складу якої входили голова комітету з питань збройних сил палати представників Майк Роджерс, член комітету Адам Сміт і посол Джефф Флейк, провели міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і міністр оборони Ясар Гюлер.

"Енергетика, енергетична безпека і можливості співпраці обговорювалися в рамках стратегічних відносин між Туреччиною і США", - йдеться в повідомленні МЗС Туреччини в соцмережі X.

Deputy Minister of Foreign Affairs and Director for EU Affairs Ambassador Mehmet Kemal Bozay hosted a delegation from the energy, trade, financial services, and budget committees of the US House of Representatives at our Ministry.



Energy, energy security and cooperation… pic.twitter.com/H4IEmhc0JA — Turkish MFA (@MFATurkiye) March 29, 2024

Як зазначили у виданні, президент Туреччини Ердоган відвідає Вашингтон у травні, а США також ведуть переговори про збільшення закупівель турецьких вибухових речовин для підтримки України у її боротьбі з Росією. Попри те, що Туреччина намагається підтримувати зв'язки з обома сторонами у війні, вона дедалі більше дотримується санкцій проти РФ.

Туреччина прагне збільшити закупівлі скрапленого природного газу у США і реекспортувати частину газу до сусідніх країн, оскільки прагне стати регіональним енергетичним хабом.