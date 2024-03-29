США і Туреччина обговорили зміцнення зв'язків у сфері безпеки та енергетики
Представники США і Туреччини обговорили в Анкарі питання покращення безпекових та енергетичних зв'язків на тлі намагань відновити зв'язки між двома країнами
Про це повідомляє Bloomberg.
Зустріч з американською делегацією, до складу якої входили голова комітету з питань збройних сил палати представників Майк Роджерс, член комітету Адам Сміт і посол Джефф Флейк, провели міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і міністр оборони Ясар Гюлер.
"Енергетика, енергетична безпека і можливості співпраці обговорювалися в рамках стратегічних відносин між Туреччиною і США", - йдеться в повідомленні МЗС Туреччини в соцмережі X.
Як зазначили у виданні, президент Туреччини Ердоган відвідає Вашингтон у травні, а США також ведуть переговори про збільшення закупівель турецьких вибухових речовин для підтримки України у її боротьбі з Росією. Попри те, що Туреччина намагається підтримувати зв'язки з обома сторонами у війні, вона дедалі більше дотримується санкцій проти РФ.
Туреччина прагне збільшити закупівлі скрапленого природного газу у США і реекспортувати частину газу до сусідніх країн, оскільки прагне стати регіональним енергетичним хабом.
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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що російсько-український конфлікт перетворився на війну на виснаження. Він вважає, що 2025 рік стане мирним для України.
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