США та Філіппіни розпочали масштабні військові навчання на тлі напруженості з Китаєм

Про це повідомляє Bloomberg.

Спільні навчання пройдуть на кількох філіппінських локаціях поблизу спірної території Південнокитайського моря і Тайваню, попри попередження Китаю про те, що "напруженість може посилитися".

У навчаннях під назвою "Балікатан", що з філіппінської означає "пліч-о-пліч", які триватимуть з 22 квітня по 10 травня, братимуть участь понад 16 700 військовослужбовців.

У деяких навчаннях також візьмуть участь австралійські й французькі військовослужбовці.

Це вперше з часу проведення навчань "Балікатан" у 1991 році союзники вийдуть за межі 12 морських миль від базової лінії Філіппін біля західної провінції Палаван, яка виходить до Південнокитайського моря.

За словами старшого наукового співробітника Військово-морської науково-дослідної академії НВАК у відставці Цао Вейдуна, "ці навчання виходять за рамки самооборони", оскільки американські військові вперше розгорнули на Філіппінах ракетну систему, яка може досягти південних провінцій Китаю.

Однак, як стверджує філіппінський військовий полковник Майкл Логіко, ракетна система буде використана лише для логістичних навчань і не буде застосована, адже ці навчання не спрямовані проти Китаю.

"Намір націлитися на материкову частину Китаю є дуже чітким, - зауважив Цао. - Ми також можемо розгорнути відповідне озброєння і засоби оповіщення, щоб мати можливість відповісти".

Крім того, американські та філіппінські війська імітуватимуть потоплення "ворожого корабля" і захоплення трьох філіппінських островів, прагнучи посилити оперативну сумісність своїх збройних сил.

Згідно із заявою посольства США, в рамках навчань "Балікатан" відбуватиметься "відстеження змодельованих повітряних загроз і націлювання на них декількох систем протиповітряної та протиракетної оборони", а також "інтеграція багатосторонніх повітряних і наземних платформ з метою підвищення обізнаності про ситуацію з морською безпекою".

Крім того, навчання включатимуть кіберзахист та інформаційну війну після того, як Філіппіни зіткнулися з нещодавніми хакерськими інцидентами.