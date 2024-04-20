США ввели санкції проти компаній з Китаю та Білорусі за постачання Пакистану компонентів балістичних ракет
США запровадили санкції проти китайських і білоруських компаній за постачання Пакистану компонентів, які використовуються в балістичних ракетах
Про це повідомляє Jerusalem Post.
Зокрема, санкції торкнулися Мінського заводу колісних тягачів, Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd та Granpect Co. Ltd.
Зазначається, що ці компанії постачали ракетні компоненти для пакистанських програм балістичних ракет, в тому числі для ракет дальнього радіуса дії.
У Вашингтоні стверджують, що вони брали участь у діяльності або операціях, які сприяли чи створювали ризик сприяння розповсюдженню Пакистаном зброї масового знищення.
Обмеження передбачають заморожування активів цих компаній на території Штатів, заборону будь-яких пов'язаних із ними операцій, заборону на їх фінансування та надання їм товарів і послуг, а також отримання товарів і послуг від підсанкційних компаній.
- Крім того, нещодавно американські законодавці додали в законопроєкт палати представників про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню санкції на експорт іранської нафти після ударів Тегерана по Ізраїлю минулими вихідними.
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