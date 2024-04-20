Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ США ввели санкції проти компаній з Китаю та Білорусі за постачання Пакистану компонентів балістичних ракет

США ввели санкції проти компаній з Китаю та Білорусі за постачання Пакистану компонентів балістичних ракет

20 квітня, 2024 субота
15:54
Світ санкції США

США запровадили санкції проти китайських і білоруських компаній за постачання Пакистану компонентів, які використовуються в балістичних ракетах

Про це повідомляє Jerusalem Post.

Зокрема, санкції торкнулися Мінського заводу колісних тягачів, Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd та Granpect Co. Ltd.

Зазначається, що ці компанії постачали ракетні компоненти для пакистанських програм балістичних ракет, в тому числі для ракет дальнього радіуса дії. 

У Вашингтоні стверджують, що вони брали участь у діяльності або операціях, які сприяли чи створювали ризик сприяння розповсюдженню Пакистаном зброї масового знищення.

Обмеження передбачають заморожування активів цих компаній на території Штатів, заборону будь-яких пов'язаних із ними операцій, заборону на їх фінансування та надання їм товарів і послуг, а також отримання товарів і послуг від підсанкційних компаній.

  • Крім того, нещодавно американські законодавці додали в законопроєкт палати представників про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню санкції на експорт іранської нафти після ударів Тегерана по Ізраїлю минулими вихідними.
Теги:
Китай
Білорусь
Пакистан
США
Читайте також:
18 квітня, 2024 четвер
"Під Харковом загинули Буданов та Сирський": РФ розганяє черговий фейк
Дональд Туск
19 квітня, 2024 п'ятниця
"Ситуація критична": Туск заявив, що найближчі тижні можуть вирішити долю війни в Україні
Олег Манчура
Автор Олег Манчура
18 квітня, 2024 четвер
Чому вважають, що на граблях танцюють лише українці?
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.55
    Купівля 39.55
    Продаж 40.08
  • EUR
    Купівля 42.28
    Продаж 43.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
20 квітня
16:26
Ексклюзив
електроенергія
Ресурсів на місцях достатньо: експерт Рябцев про необхідність встановлювати та об'єднувати в малі системи розподілу енергетичні установки
16:25
Зроблено в Україні
Платформа "Зроблено в Україні": підприємцям Дніпропетровщини виділено 3,2 млрд грн
16:17
Гагаузія
Гагаузія просить Молдову підняти статус російської мови
16:05
OPINION
Віталій Капранов
Половина від мене вже не зможе так...
15:42
Арман Дюплантіс
Швед Дюплантіс встановив новий світовий рекорд зі стрибків із жердиною
15:31
ФСБ
ФСБ затримала українця на кордоні з Грузією, - росЗМІ
15:29
Ілон Маск
"Суперечило б свободі слова": Ілон Маск проти заборони TikTok у США
15:22
Дмитро Лубінець
Лубінець невдоволений реакцією міжнародних організацій на удар РФ по Дніпру 19 квітня
15:20
Ексклюзив
Наступ, який росіяни планували на травень-червень, вже розпочався, - майор запасу НГУ Гетьман
15:00
Оновлено
ППО
Росіяни з самого ранку атакують Україну: у Харкові є приліт
14:52
Оновлено
Вбивство поліцейського на Вінниччині людьми в камуфляжі: є фото підозрюваних та відео з бодікамери
14:27
Challenger 3
У Британії стартувало виробництво танків Challenger 3
14:15
Оновлено
Вовчанськ обстріл
Росія зранку вдарила авіабомбою по 9-поверхівці у Вовчанську: зруйновано цілий під'їзд, є загиблі та поранені
14:12
хакери
У ФБР заявили, що китайські хакери готують атаку на критичну інфраструктуру США
14:05
OPINION
Богдан Данилишин
Дев'ять тисяч українців взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя
13:32
Михайло Подоляк
"Прийдуть із погрозами й танками": Подоляк про запрошення Росії на річницю висадки в Нормандії
13:24
фейк
Росіяни намагаються використати інцидент з розстрілом патрульних для підриву довіри до поліції та ЗСУ в Україні
13:21
співачка та володарка Греммі Мандіса
Американська співачка та володарка Греммі Мандіса померла у віці 47 років
13:20
Ексклюзив
Об’єднати ветеранів та їхні родини: Жолоб про роботу Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій
13:14
Інтерсіті
Укрзалізниця в тестовому режимі повертає швидкісний потяг Київ - Одеса
13:14
Завдяки протестам українців у Нью-Йорку скасували участь артистів балету російського Маріїнського театру в гала-концерті
13:05
Буданов обговорив з митрополитом Епіфанієм розвиток капеланського служіння
12:53
Оновлено
чоловік, який підпалив себе під час суду над Трампом
У Нью-Йорку чоловік, який підпалив себе під час суду над Трампом, помер у лікарні
12:46
активісти пофарбували Гранд-канал у Венеції
Кліматичні активісти пофарбували Гранд-канал у Венеції в зелений і червоний кольори
12:42
Ексклюзив
переговори України з Росією
Вже проходили таке: політолог Мусієнко оцінив заяви Лаврова про переговори
12:41
ВАКС
Справа "Роттердам+": ВАКС звільнив від відповідальності двох фігурантів через закінчення терміну давності
12:41
цвітіння сакур у Львові, погода
Де 21 квітня можливі дощі, а де - сонячна погода: прогноз від Наталки Діденко
12:07
схема
РФ примусово вивозить українців з узбережжя Дніпра на окупованій Херсонщині: розповідають партизани
12:00
OPINION
Андрій Бондар
"Чорні півні" та "чорні лебеді" Росії
11:53
На Донеччині через російські обстріли за добу постраждали 4 людини
11:43
Оновлено
Українські спецслужби атакували об'єкти у 8 областях РФ: пошкоджено енергетику
11:27
Ту-22М3
Британська розвідка проаналізувала збиття стратегічного бомбардувальника РФ Ту-22М3
11:15
Шахтарі
На Донеччині понад 130 шахтарів були заблоковані під землею через обстріл РФ: ситуація в енергосистемі станом на 20 квітня
11:02
Сергій Курченко
У США бізнесмена засудили на 6 років за порушення санкцій: він визнав, що торгував з українським олігархом Курченком
10:31
Одесит, дружина і син якого загинули через російський удар, зустрівся зі спікером Конгресу США
10:30
Казино
Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор
10:23
Ексклюзив
Боєць ЗСУ Ієвлєв прокоментував заяви про контрнаступ у 2025 році
10:17
Олаф Шольц
Близькі до РФ країни мають сумніви в доцільності війни в Україні, - Шольц
10:12
ДТП у Запоріжжі 20 квітня
У Запоріжжі вночі сталася ДТП: загинули 2 людей, є постраждалі
10:08
OPINION
Михайло Гончар
Найправильнішою політикою санкцій є нищення російських НПЗ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV