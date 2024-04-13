У Європі ліквідували шахрайську схему, пов'язану з медичним канабісом, на €645 млн
У Європі викрили та ліквідували шахрайську схему, пов’язану з інвестиціями в медичний канабіс. Правоохоронці затримали дев'ятьох підозрюваних
Про це повідомляє Євроюст.
Зазначається, що лише в Німеччині, Франції та Іспанії понад 4500 людей подали офіційні скарги на шахраїв, які створили програму краудфандингу, щоб зібрати щонайменше €50 з кожного інвестора для розвитку лікарських рослин канабісу.
Насправді рослини коноплі ніколи не купувалися, хоча організатори схеми вдавали, що працюють із законними та ліцензованими підприємствами, які їх вирощували. Це тривало щонайменше з січня 2020 року до липня 2022 року.
"Вся схема мала характер піраміди або "шахрайства Понці" і обіцяла надзвичайно високі прибутки від інвестицій. Розслідування в Німеччині та Іспанії, а потім і в інших країнах Європи, показали, що інвесторам було виплачено лише частково", - написали у пресслужбі та додали, що більшість вкладених грошей була використана для виплат партнерам, підтримки роботи схеми та розширення масштабів шахрайства за допомогою великих онлайн-кампаній.
Постраждалі в Німеччині та Іспанії стверджують, що втратили щонайменше €51,5 млн, але загальна сума інвестицій оцінюється в близько €645 млн. Загалом близько 550 тис. учасників по всьому світу були зареєстровані як онлайн-інвестори, більшість із них громадяни Європи. Близько 186 тис. учасників переказували кошти за допомогою криптовалют або банківських переказів.
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