У Франції розпочали розслідування після надісланих листів із погрозами ізраїльським спортсменам
За дорученням міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена паризька прокуратура розпочала розслідування за фактом погроз убивства трьом ізраїльським атлетам
Про це пише France Info з посиланням на прокуратуру.
Зазначається, що розслідування щодо "погроз убивством за обтяжливих обставин" було розпочато після того, як ізраїльські атлети отримали електронні листи з погрозами. Його проводить Національний центр боротьби з ненавистю в Інтернеті.
Як пише видання, у п'ятницю, 26 липня, стався незаконний витік конфіденційних особистих даних ізраїльських спортсменів. Відділ боротьби з кіберзлочинністю вжив заходів, щоби добитися їх видалення з відповідних ЗМІ.
Як зазначається, всі ізраїльські спортсмени на Іграх перебувають під цілодобовою особистою охороною елітних підрозділів французької поліції та жандармерії як в Олімпійському селищі, так і на кожному заході за їхньої участі.
- Напередодні цього випадку міністр закордонних справ Ізраїлю Кац надіслав своєму французькому колезі Стефану Сежурне лист-попередження про терористичну загрозу з боку Ірану під час Олімпійських ігор у Парижі.
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