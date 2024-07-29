У Франції розпочали розслідування після надісланих листів із погрозами ізраїльським спортсменам

Про це пише France Info з посиланням на прокуратуру.

Зазначається, що розслідування щодо "погроз убивством за обтяжливих обставин" було розпочато після того, як ізраїльські атлети отримали електронні листи з погрозами. Його проводить Національний центр боротьби з ненавистю в Інтернеті.

Як пише видання, у п'ятницю, 26 липня, стався незаконний витік конфіденційних особистих даних ізраїльських спортсменів. Відділ боротьби з кіберзлочинністю вжив заходів, щоби добитися їх видалення з відповідних ЗМІ.

Як зазначається, всі ізраїльські спортсмени на Іграх перебувають під цілодобовою особистою охороною елітних підрозділів французької поліції та жандармерії як в Олімпійському селищі, так і на кожному заході за їхньої участі.