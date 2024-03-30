У Нідерландах невідомі взяли в заручники відвідувачів кафе: евакуйовано 150 будинків поруч

Про це пише NL Times.

Зазначається, що повідомлення про заручників надійшло до поліції близько 06:05 із кафе Petticoat.

Як повідомили у поліції Нідерландів, наразі невідомо, чи озброєні нападники насправді. Проте там уточнили, що не має ознак того, що захоплення заручників було пов’язане з тероризмом.

Поліціянти назвали ситуацію "безумовно серйозною". З моменту повідомлення про подію в центрі Еде розмістили кілька спецпідрозділів.

У результаті через інцидент поліція евакуювала близько 150 будинків, розташованих поруч із закладом. Речник муніципалітету повідомив, що евакуйовані жителі будуть розміщені у місцевій ратуші.

Поліція просить громадськість уникати центру міста, ділянку повністю перекрито.

Згодом стало відомо, що трьох заручників звільнено. Водночас нідерландська поліція наголошує, що загроза все ще існує і кілька людей досі перебувають усередині кафе.