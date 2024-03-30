У Нідерландах невідомі взяли в заручники відвідувачів кафе: евакуйовано 150 будинків поруч
Уранці суботи, 30 березня, у нідерландському місті Еде невідомі захопили в заручники відвідувачів кафе. Поліція оточила центр міста, евакуйовано 150 будинків поблизу закладу
Про це пише NL Times.
Зазначається, що повідомлення про заручників надійшло до поліції близько 06:05 із кафе Petticoat.
Як повідомили у поліції Нідерландів, наразі невідомо, чи озброєні нападники насправді. Проте там уточнили, що не має ознак того, що захоплення заручників було пов’язане з тероризмом.
Поліціянти назвали ситуацію "безумовно серйозною". З моменту повідомлення про подію в центрі Еде розмістили кілька спецпідрозділів.
У результаті через інцидент поліція евакуювала близько 150 будинків, розташованих поруч із закладом. Речник муніципалітету повідомив, що евакуйовані жителі будуть розміщені у місцевій ратуші.
Поліція просить громадськість уникати центру міста, ділянку повністю перекрито.
Згодом стало відомо, що трьох заручників звільнено. Водночас нідерландська поліція наголошує, що загроза все ще існує і кілька людей досі перебувають усередині кафе.
- Увечері 29 січня у нідерландському місті Роттердам стався вибух, який знищив частину житлового комплексу. Унаслідок цього сталася пожежа та постраждала щонайменше одна людина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе