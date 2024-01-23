У РФ другий рік поспіль зафіксовано рекордне споживання горілки

Про це пише РБК.

За даними Федеральної служби з регулювання алкогольного та тютюнового ринків, її продаж у 2023 році становив 75,6 млн декалітрів при 76,2 млн роком раніше, що було найбільшим показником з 2016 року.

Обсяг реалізації всього спиртного, за винятком пива та сидру, збільшився за 2023 рік на 4,1% і, за прогнозами експертів, зростатиме й надалі.