У РФ другий рік поспіль зафіксовано рекордне споживання горілки
У РФ другий рік поспіль зафіксовано рекордне споживання горілки, яке має тенденцію зростати й надалі
Про це пише РБК.
За даними Федеральної служби з регулювання алкогольного та тютюнового ринків, її продаж у 2023 році становив 75,6 млн декалітрів при 76,2 млн роком раніше, що було найбільшим показником з 2016 року.
Обсяг реалізації всього спиртного, за винятком пива та сидру, збільшився за 2023 рік на 4,1% і, за прогнозами експертів, зростатиме й надалі.
- Як зазначив журналіст Орест Сохар, у мордорі впало споживання практично всього, орки навіть стали менше їсти. Зростає тільки алкогольна індустрія. Як говорила Катерина II, "п'яним народом простіше управляти".
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