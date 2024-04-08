У РФ на Смоленщині обвалився міст, є загибла і постраждалі

Про це повідомляє МНС Смоленської області РФ.

"Сьогодні о 16:32 за системою 112 від очевидців надійшло повідомлення про обвалення Панінського шляхопроводу у місті Вязьма. На момент обвалення на мосту було кілька автомобілів (кількість уточнюється)", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок пригоди постраждали 6 людей: жінка 1987 року народження загинула, п'ятеро людей госпіталізовано, з них одна дитина 2010 року народження.

Жінка, яка була у легковому автомобілі, загинула. Водія вантажівки госпіталізовано у важкому стані.

На місці працюють екстрені служби, проводяться аварійно-рятувальні роботи та розблокування постраждалих.

Згодом стало відомо про затримки поїздів через пошкодження колій.

"Затримано 3 "Ластівки" (2 Смоленськ-Москва, 1 Москва-Смоленськ). Потяги повернуто на вокзали відправлення. Пасажирів відправлено автобусами", - зазначили в МНС РФ.

Російська залізниця направила на місце чотири відновлювальні поїзди для розчищення колій.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль та виїхав на місце події. Він наголосив, що міст доведеться практично повністю розібрати і будувати заново: обрушилися шість із семи його прольотів. Газопостачання у прилеглих районах може бути відновлено протягом кількох діб. У проведенні аварійно-відновлювальних робіт залучено понад 130 осіб та 23 одиниці техніки.

Довідково. Перегін Вязьма – Семльово має важливе транспортне значення. Він є частиною залізниці Москва – Мінськ, ним між Росією та Білоруссю можуть доставлятися навіть військові вантажі.