У РФ пропонують за "дискредитацію армії" заборонити навчатись у вишах і технікумах

Про це повідомила російська служба "Радіо Свобода".

За словами Гладкова, ці заходи є профілактикою для захисту дітей. Водночас він запропонував обговорити це питання "на рівні колективів шкіл, батьківських зборів, з дітьми" та з прокуратурою.

Окрім цього, губернатор Білгородської області запропонував позбавити державної підтримки сімей, які "не можуть виховати дитину".

У матеріалі додають: право на конкурсній основі безкоштовно отримати вищу освіту у державному або муніципальному навчальному закладі для кожного громадянина РФ прописано в 43 статті конституції.