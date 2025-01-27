У РФ пропонують за "дискредитацію армії" заборонити навчатись у вишах і технікумах
Губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков запропонував заборонити навчатися у вищих навчальних закладах держави й технікумах підліткам, які вчинили щодо армії та влади "протиправні дії"
Про це повідомила російська служба "Радіо Свобода".
За словами Гладкова, ці заходи є профілактикою для захисту дітей. Водночас він запропонував обговорити це питання "на рівні колективів шкіл, батьківських зборів, з дітьми" та з прокуратурою.
Окрім цього, губернатор Білгородської області запропонував позбавити державної підтримки сімей, які "не можуть виховати дитину".
У матеріалі додають: право на конкурсній основі безкоштовно отримати вищу освіту у державному або муніципальному навчальному закладі для кожного громадянина РФ прописано в 43 статті конституції.
- "Останнім часом у ЗМІ регулярно з'являються повідомлення про затримання та арешти підлітків та неповнолітніх, які, за твердженням силових структур, готували теракти або диверсії. Кількість подібних кримінальних справ обчислюється десятками. У багатьох випадках ФСБ і Слідчий комітет Росії заявляють, що діями підлітків керували українські спецслужби", - резюмує "Радіо Свобода".
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