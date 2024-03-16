У США підліток отримав 40 років ув'язнення за підпал будинку

Про це пише АВС News.

Зазначається, що у січні 2024 року 19-річний Гевін Сеймур визнав себе винним та підтвердив свою участь у підпалі будинки.

У 2020 році троє підлітків вночі підпалили дім, де згоріли пʼятеро членів сім’ї Діол, серед яких шестимісячна дитина. Троє людей змогли врятуватися, вистрибнувши з вікон другого поверху.

За версією правоохоронців, в одного з хлопців викрали iPhone, який він зміг вистежити. За допомогою програми він знайшов будинок та з іншими хлопцями підпалив його. Уже наступного дня в новинах він дізнався, що жертвами були не ті люди, які його пограбували.

"Якби я міг повернутися назад і запобігти всьому цьому, я б це зробив. Немає жодної хвилини, щоб я не відчував надзвичайної провини та докорів сумління за свої вчинки", - сказав хлопець.