У США підліток отримав 40 років ув'язнення за підпал будинку
Американський суд виніс вирок одному з підлітків, які підпалили будинок у Денвері - тоді загинули пʼять людей. 19-річний хлопець отримав 40 років тюрми
Про це пише АВС News.
Зазначається, що у січні 2024 року 19-річний Гевін Сеймур визнав себе винним та підтвердив свою участь у підпалі будинки.
У 2020 році троє підлітків вночі підпалили дім, де згоріли пʼятеро членів сім’ї Діол, серед яких шестимісячна дитина. Троє людей змогли врятуватися, вистрибнувши з вікон другого поверху.
За версією правоохоронців, в одного з хлопців викрали iPhone, який він зміг вистежити. За допомогою програми він знайшов будинок та з іншими хлопцями підпалив його. Уже наступного дня в новинах він дізнався, що жертвами були не ті люди, які його пограбували.
"Якби я міг повернутися назад і запобігти всьому цьому, я б це зробив. Немає жодної хвилини, щоб я не відчував надзвичайної провини та докорів сумління за свої вчинки", - сказав хлопець.
- Колишнього співробітника ЦРУ засудили до 40 років в'язниці за незаконний збір і передачу інформації проєкту WikiLeaks про національну оборону, а також дитячу порнографію.
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