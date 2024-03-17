У Вашингтоні зчинили стрілянину: 2 людини загинуло, 5 поранено

Про це повідомляє CNN.

За даними Департаменту поліції Вашингтона, повідомлення про стрілянину надійшло близько 3 години ночі на перехресті 7-ї та Пі-стріт на північному заході, неподалік від Центру відпочинку ім. Кеннеді.

Заступник начальника управління поліції округу Колумбія Джеффрі Керролл заявив, що унаслідок стрілянини постраждало 7 людей, 2 з них померли, передає місцеве видання WTOP News.

"За попередньою інформацією, яку ми маємо на цю мить, в цьому місці було застрелено 7 осіб, двоє з яких були оголошені померлими", - заявив він.

Двоє загиблих - чоловіки. Їхні особи одразу не були встановлені, передає NBC Washington.

За інформацією поліції, п'ятеро поранених перебувають у лікарнях у стабільному стані.

Мешканець квартири неподалік місця події розповів виданню, що близько 03:30 ночі чув шум і бачив людей, які бігали по району.