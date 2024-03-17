У Вашингтоні зчинили стрілянину: 2 людини загинуло, 5 поранено
У ніч на неділю, 17 березня, у Вашингтоні сталась стрілянина, унаслідок якої було вбито 2 людей, ще 5 поранено. Наразі вони перебувають у лікарнях у стабільному стані
Про це повідомляє CNN.
За даними Департаменту поліції Вашингтона, повідомлення про стрілянину надійшло близько 3 години ночі на перехресті 7-ї та Пі-стріт на північному заході, неподалік від Центру відпочинку ім. Кеннеді.
Заступник начальника управління поліції округу Колумбія Джеффрі Керролл заявив, що унаслідок стрілянини постраждало 7 людей, 2 з них померли, передає місцеве видання WTOP News.
"За попередньою інформацією, яку ми маємо на цю мить, в цьому місці було застрелено 7 осіб, двоє з яких були оголошені померлими", - заявив він.
Двоє загиблих - чоловіки. Їхні особи одразу не були встановлені, передає NBC Washington.
За інформацією поліції, п'ятеро поранених перебувають у лікарнях у стабільному стані.
Мешканець квартири неподалік місця події розповів виданню, що близько 03:30 ночі чув шум і бачив людей, які бігали по району.
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17 лютого у віддаленій сільській місцевості на південному сході Ірану 30-річний чоловік застрелив 12 своїх родичів, що стало наймасовішим убивством за останні десятиліття.
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