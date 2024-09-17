Україна отримала від Євросоюзу допомогу загальною сумою близько €118 млрд, - Домбровскіс
Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що загальна сума допомоги, яку Європейський Союз вже виділив Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, сягнула 118 мільярдів євро
Про це він сказав під час відкриття слухань щодо продовження фінансової та військової допомоги для України у Страсбурзі, пише Укрінформ.
"Станом на сьогодні загальна допомога від ЄС та його країн членів для України дорівнює близько 118 млрд євро. Це включає майже 40 млрд євро, які були мобілізовані через фонд ЄС з підтримки України, макрофінансову допомогу, інструменти для зменшення ризиків для мобілізації приватних інвестицій та для технічної допомоги", - зазначив Домбровскіс.
Він також додав, що ще 25,2 млрд євро макрофінансової допомоги дозволили Україні проводити реформи
Представник Єврокомісії нагадав, що 17 млрд євро були надані країнами-членами ЄС у контексті підтримки українців, які рятуються від війни на території ЄС, 12,2 млрд євро - у формі грантів, кредитів і гарантій надані Україні країнами-членами ЄС.
Крім цього, Україна отримала допомогу від Європейського інвестиційного банку та ЄБРР, інші кредити під гарантії ЄС.
Окремим напрямком допомоги ЄС стала економічна підтримка України, включаючи доступ до Єдиного ринку ЄС через запровадження так званих автономних заходів торгівлі та сприяння роботі "коридорів солідарності" ЄС, які дозволили Україні продовжувати експорт продукції на зовнішні ринки.
Домбровскіс підкреслив, що розраховує на підтримку Європарламенту у продовженні такої допомоги.
"Є очевидним: ЄС продовжуватиме надавати підтримку для України та її народу так довго, як це буде необхідно, і так швидко та ефективно, як це можливо, оскільки це має екзистенційне значення також для нашого європейського майбутнього", - додав посадовець.
- Раніше повідомлялося, що ЄС планує виділити Україні близько 40 млрд євро у вигляді нових кредитів до кінця року, незалежно від участі США, як альтернативне рішення, щоб обійти вето Угорщини на продовження заморожування російських активів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.76
- EUR Купівля 45.82Продаж 46.51
- Актуальне
- Важливе