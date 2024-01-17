Українка Анна Волошина стала головним тренером збірної Канади з художнього плавання
Українську спортсменку Анну Волошину призначили головним тренером національної збірної команди Канади з художнього плавання
Про це повідомили у федерації художнього плавання Канади.
Зазначається, що Волошина розпочне виконувати обов'язки на посаді головного тренера збірної Канади в централізованому тренувальному центрі команди в Національному інституті спорту (INS) у Монреалі вже у лютому.
Наразі 32-річна українка працює заступницею головного тренера національної збірної із художнього плавання США. Раніше вона також займалася із національною збірною Мексики.
Харків'янка Анна Волошина є 10-разовою призеркою чемпіонату світу з художнього плавання, має вражаюче резюме нинішнього тренера та колишньої спортсменки.З 2010-го року вона здобувала медалі в одиночному, парному та командному плаванні на численних чемпіонатах світу та Європи. У 2017-році Волошина перейшла до кар’єри тренера й у 2019-му переїхала до США, де тренувала національну молодіжну збірну.
Вона тренувала спортсменів національних збірних у трьох країнах - Україні, Мексиці та США, зокрема американську чоловічу команду, які здобули першу медаль чемпіонату світу в одиночній формі та першу командну медаль світу для США за 16 років на чемпіонаті світу з водних видів спорту минулого літа у Японії.
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