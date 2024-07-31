"Українці без розбору стріляють по Білгороду й околицях Курська": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 31 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 31 липня
За версією ЦПД при РНБО України, 31 липня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.
Маніпуляція: Підполковниця ВПС США у відставці Карен Квятковські заявила: "У випадку з Україною розповідають маленьку історію: "Ви знаєте, що РФ вдерлася, і ми повинні захищати українців"... Це була історія, за яку вони могли вхопитися, і яка дуже погано закінчилася для НАТО і США. Насправді мати проукраїнську позицію – це неймовірно непопулярна річ".
Спростування: Квятковські намагається дискредитувати й зменшити західну військову допомогу Україні. Насправді підтримка партнерів є ключовим фактором у здатності України протистояти російській агресії.
Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Українці також завдають ударів по цивільних об'єктах без розбору, просто стріляють зі своїх "хаймарсів" і "вампірів"... Вони б'ють по Білгороду, вони б'ють по селах в околицях Курська. І це пряме продовження того, що українці робили на Донбасі – терористичні акти, порушення міжнародного гуманітарного права, удари по суто цивільних об'єктах".
Спростування: Ріттер ретранслює тези російської пропаганди для демонізації ЗСУ. Насправді українські військові діють відповідно до міжнародного гуманітарного права і зосереджуються на захисті своєї території від російської агресії, тоді як саме РФ систематично обстрілює цивільні об'єкти в Україні, порушуючи норми міжнародного права.
- Російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що влада Молдови готова негайно повернути в Україну біженців мобілізаційного віку. У молдовському МЗС спростували цю інформацію.
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