За версією ЦПД при РНБО України, 31 липня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.

Маніпуляція: Підполковниця ВПС США у відставці Карен Квятковські заявила: "У випадку з Україною розповідають маленьку історію: "Ви знаєте, що РФ вдерлася, і ми повинні захищати українців"... Це була історія, за яку вони могли вхопитися, і яка дуже погано закінчилася для НАТО і США. Насправді мати проукраїнську позицію – це неймовірно непопулярна річ".

Спростування: Квятковські намагається дискредитувати й зменшити західну військову допомогу Україні. Насправді підтримка партнерів є ключовим фактором у здатності України протистояти російській агресії.

Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "Українці також завдають ударів по цивільних об'єктах без розбору, просто стріляють зі своїх "хаймарсів" і "вампірів"... Вони б'ють по Білгороду, вони б'ють по селах в околицях Курська. І це пряме продовження того, що українці робили на Донбасі – терористичні акти, порушення міжнародного гуманітарного права, удари по суто цивільних об'єктах".

Спростування: Ріттер ретранслює тези російської пропаганди для демонізації ЗСУ. Насправді українські військові діють відповідно до міжнародного гуманітарного права і зосереджуються на захисті своєї території від російської агресії, тоді як саме РФ систематично обстрілює цивільні об'єкти в Україні, порушуючи норми міжнародного права.